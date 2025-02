Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO: ¿a qué hora juegan y por dónde ver la fecha 2 del Torneo Apertura 2025?

Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO: sigue la transmisión minuto a minuto de partido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2025.

Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO: se enfrentan este domingo 16 de febrero por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el estadio Alberto Gallardo, desde las 11:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También lo podrás escuchar por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Sporting Cristal vs Sport Boys: ¿Cómo llegan a la fecha 2 del Torneo Apertura 2025?



Sporting Cristal llega al partido luego de empatar 2-2 con Alianza Universidad. Sport Boys, en tanto, derrotó en la primera jornada a Juan Pablo II por 1-0.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Sport Boys en vivo por el Torneo Apertura 2025?

El partido entre Sporting Cristal vs Sport Boys se disputará este domingo 16 de febrero en el estadio Alberto Gallardo. El recinto tiene capacidad para 19 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Sport Boys en vivo por el Torneo Apertura 2025?

¿Qué canales transmiten Sporting Cristal vs Sport Boys en vivo por TV?



El partido entre Sporting Cristal vs Sport Boys se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, se transmitirá por L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Sporting Cristal vs Sport Boys: alineaciones posibles



Sporting Cristal: Diego Enriquez; Leandro Sosa, Franco Romero, Flavio Alcedo, Nicolás Pasquini; Gustavo Cazonatti, Jesús Pretell, Catriel Cabellos; Santiago González, Fernando Pacheco y Martín Cauteruccio.

Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Renzo Salazar, Rodrigo Colombo, Matías Almirón, Christian Carbajal; Erick González, Hernán Da Campo; Alejandro Hohberg, Carlos López, Luis Urruti; Diego Otoya.

Sporting Cristal vs Sport Boys: últimos resultados

Sporting Cristal 2-2 Alianza Universidad

Sport Boys 1-0 Juan Pablo II

