Partidos de hoy, domingo 27 de abril del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Superclásico argentino

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. UTC por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, domingo 27 de abril del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto - Perú

1:15 p.m. | Los Chankas vs. Melgar - L1 Max, L1 Play

3:30 p.m. | Atlético Grau vs. Sport Boys - L1 Max, L1 Play

6:00 p.m. | Universitario vs. UTC - Gol Perú

Partidos de hoy, Liga2 - Perú

1:15 p.m. | César Vallejo vs. Mannucci - YouTube FPF

Partidos de hoy, LaLiga - España

9:15 a.m. | Villarreal vs. Espanyol - ESPN 4, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

8:00 a.m. | Bournemouth vs. Manchester United - Disney+

10:30 a.m. | Liverpool vs. Tottenham - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

5:30 a.m. | Como vs. Genoa - Disney+

5:30 a.m. | Venezia vs. AC Milan - ESPN 3, Disney+

8:00 a.m. | Inter de Milán vs. AS Roma - ESPN, Disney+

8:00 a.m. | Fiorentina vs. Empoli - Disney+

11:00 a.m. | Juventus vs. Monza - Disney

1:45 p.m. | Napoli vs. Torino - ESPN 4, Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

8:30 a.m. | Bochum vs. Unión Berlín - Disney+

10:30 a.m. | Werder Bremen vs. St. Pauli - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

8:00 a.m. | Angers vs. Lille - Disney+

10:15 a.m. | Montpellier vs. Reims - Disney+

10:15 a.m. | Nantes vs. Toulouse - Disney+

10:15 a.m. | Lens vs. Auxerre - Disney+

1:45 p.m. | Olympique Marsella vs. Brest - Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

7:30 a.m. | Ajax vs. Sparta Rotterdam - Disney+

Partidos de hoy, FA Cup - Inglaterra

10:30 a.m. | Nottingham Forest vs. Manchester City - ESPN 3, Disney+

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

1:00 p.m. | Aucas vs. Mushuc Runa - El Canal del Fútbol

3:30 p.m. | Orense SC vs. Independiente del Valle - El Canal del Fútbol

6:00 p.m. | Emelec vs. Técnico Universitario - El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos & Canadá

2:00 p.m. | Minnesota United vs. Vancouver Whitecaps - MLS Season Pass (Apple TV)

4:00 p.m. | Inter Miami vs. FC Dallas - MLS Season Pass (Apple TV)

6:00 p.m. | LAFC vs. St. Louis City - MLS Season Pass (Apple TV)

8:00 p.m. | LA Galaxy vs. Portland Timbers - MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

1:30 p.m. | River Plate vs. Boca Juniors - ESPN, AFA Play, Fanatiz, Disney+

5:00 p.m. | Lanús vs. San Martín SJ - Fanatiz

5:00 p.m. | Instituto vs. Sarmiento - TyC Sports Internacional, Fanatiz

7:15 p.m. | Independiente vs. Deportivo Riestra - AFA Play, Fanatiz, Disney+

