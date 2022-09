Partidos de hoy, Perú, domingo 4 de setiembre | Fuente: AFP | Fotógrafo: ADRIAN DENNIS

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs Universitario por Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de Premier League, Serie A y otras competiciones a nivel internacional.





Programación de los partidos de hoy, domingo 4 septiembre del 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson

11:00 a.m. Cantolao vs UTC - Gol Perú

1:00 p.m. Carlos Stein vs Sport Huancayo - Canal por confirmar

3:00 p.m. ADT vs Atlético Grau - Canal por confirmar

3:30 p.m. Alianza Lima vs Universitario - Gol Perú



Partidos de hoy, Premier League

8:00 a.m. Brighton vs Leicester City - Star+, ESPN

10:30 a.m. Manchester United vs Arsenal - Star+, ESPN

Partidos de hoy, LaLiga

7:00 a.m. Osasuna vs Rayo Vallecano - DirecTV Go, DirecTV Sports

9:15 a.m. Athletic Club vs Espanyol - DirecTV Go, DirecTV Sports

11:30 a.m. Villarreal vs Elche - DirecTV Go, DirecTV Sports

2:00 p.m. Valencia CF vs Getafe - Star+, ESPN Extra

Partidos de hoy, Serie A

5:30 a.m. US Cremonese vs Sassuolo - Star+, ESPN

8:00 a.m. Spezia Calcio vs Bologna - Star+, ESPN 3

11:00 a.m. Hellas Verona vs Sampdoria - Star

1:45 p.m. Udinese vs AS Roma - Star+

Partidos de hoy, Ligue 1

6:00 a.m. Montpellier vs Lille - Star+, ESPN 3

0:05 a.m. Troyes vs Rennes - Star+

1:45 p.m. Nice vs AS Monaco - Star+. TV5 Monde

Partidos de hoy, Bundesliga

8:30 a.m. Augsburg vs Hertha Berlín - Star+, ESPN 2

10:30 am. Borussia M'gladbach vs Mainz 05 - Star+

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo

1:30 p.m. Nacional vs Peñarol - Star+, Gol TV

4:30 p.m. Cerro Largo vs Boston River - Star+

Partidos de hoy, Liga Argentina

1:30 p.m. Platense vs Estudiantes LP - Star+, AFA Play

1:30 p.m. Patronato vs Unión Santa Fe - TyC Sports, AFA Play

4:00 p.m. Colón vs Boca Juniors - Star+, ESPN, AFA Play

6:30 p.m. River Plate vs Barracas Central - Star+, ESPN, AFA Play