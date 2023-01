Partidos de hoy, Perú, 19 de enero: resultados y canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: MAHMOUD HEFNAWY

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre PSG vs Riyadh All Stars por amistoso internacional. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Programación de los partidos de hoy, jueves 19 de enero del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Premier League

3:00 p.m. Manchester City vs Tottenham - Star+, ESPN

Partidos de hoy, amistoso internacional

12:00 m. PSG vs Riyadh All Stars - ESPN, Star+, OneFootball PPV

Partidos de hoy, Copa del Rey

2:00 p.m. AD Ceuta vs Barcelona - DSports (610-619), DGO

3:00 p.m. Villarreal vs Real Madrid - DSports (610-619), DGO

Partidos de hoy, Copa Italia

9:00 a.m. Atalanta vs Spezia Calcio - Star+

12:00 m. Lazio vs Bologna - Star+

3:00 p.m. Juventus vs Monza - Star+

Partidos de hoy, Jupiler Pro League

2:45 p.m. Sint-Truiden VV vs Brugge - Star+

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 20

5:00 p.m. Perú vs Brasil - DSports (610-619), Latina

7:30 p.m. Colombia vs Paraguay - DSports (610-619)