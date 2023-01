Por LaLiga, Villarreal venció 2-1 a Real Madrid hace diez días | Fuente: Real Madrid

Real Madrid vs Villarreal EN VIVO y EN DIRECTO: ambos se verán las caras por los octavos de final de la Copa del Rey. El duelo está programado para las 3:00 p.m. (hora peruana) en el estadio El Madrigal. El cotejo será dirigido por Gil Manzano

El partido entre merengues y el 'submarino' será transmitido por DSports (610-619) y DGO. No te pierdas ningún detalle del cotejo en la web de RPP.pe.

La dudas con las que ha arrancado el año el Real Madrid tienen de nuevo al estadio de La Cerámica, donde no vence desde febrero de 2017, y al Villarreal, como exigente examen en el duelo de octavos de final de la Copa del Rey en el que los castellonenses pretenden volver a sacar tajada del bajo momento físico del equipo de Carlo Ancelotti.



Villarreal vs Real Madrid: horarios en el mundo

México: 2:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Italia: 9:00 p.m.

Así llega Real Madrid

Seis visitas consecutivas sin ganar en un estadio, La Cerámica, donde se confirmaron en el último encuentro liguero los malos presagios del Real Madrid. El peor momento físico que se le recuerda al equipo de Ancelotti. Las bajas de Dani Carvajal, David Alaba y Lucas Vázquez en defensa. La del único jugador que no tiene doblada su posición, Aurélien Tchouaméni, en el mediocentro.



La presentación del partido no puede tener peor aspecto para un Real Madrid que llega a una Copa del Rey a la que nunca concede especial atención, tras ser zarandeado por el Barcelona en la final de la Supercopa de España. Con la necesidad de levantarse con rapidez para no hacer más grande la herida. Con el mal recuerdo de otro duro enero en el último año de la primera etapa de Ancelotti.



Convencido el técnico italiano de que su equipo se levantará pero sin marcar una fecha, consciente de que el calendario no le da tregua y de que cuenta con numerosas adversidades. El duelo ante el Villarreal se presenta tres días antes de la visita a San Mamés en LaLiga que ha aumentado su trascendencia.



En el estadio donde mascó la impotencia de ser inferior al rival, un Villarreal superior en Liga, busca una reacción inmediata Ancelotti que dará paso a la primera unidad en Copa tras las dudas del estreno ante el modesto Cacereño. El mensaje lo lanza el técnico desde la portería, donde regresa Thibaut Courtois en detrimento de Andriy Lunin.

Así llega el Villarreal

Villarreal ve en la Copa del Rey una competición en la que puede ilusionarse. Al interés que genera el partido por la situación de los dos equipos y el nivel competitivo de ambos, se suma el ambiente que habrá este jueves en un estadio que se presume lleno.



La lista de bajas con las que afronta el choque el Villarreal es amplia, ya que a los lesionados Gio Lo Celso, Alfonso Pedraza, Nico Jackson y Kiko Femenia, se suma la ausencia del delantero Arnaut Danjuma, que negocia su salida del club, mientras que entre los jugadores tocados el defensa Juan Foyth y el delantero Gerard Moreno tienen opciones de llegar al partido pero serán duda hasta el último momento.



Con ello, el posible once del Villarreal para este partido de Copa puede estar formado por Pepe Reina en la portería, Juan Foyth o Aïssa Mandi como lateral derecho, con Albiol y Pau Torres como centrales, a los que acompañaría Alberto Moreno como lateral izquierdo. En el centro del campo Dani Parejo actuaría como pivote y Étienne Capoue y Álex Baena como volantes, mientras que Samu Chukwueze, Gerard Moreno y Yeremy Pino estarían en el tridente de ataque.

Villarreal vs Real Madrid: alineaciones probables

Villarreal CF: Reina, Foyth o Aïssa Mandi, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Parejo, Capoue, Álex Baena; Chukwueze, Gerard Moreno y Yeremy Pino.



Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Rüdiger, Mendy; Kroos, Camavinga, Fede Valverde; Rodrygo, Vinícius Junior y Benzema.