Partidos de hoy, jueves 31 de julio del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Leagues Cup

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Atlético Grau por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, jueves 31 de julio del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

1:00 p.m. ADT vs. Alianza Universidad – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

3:15 p.m. Cusco FC vs. Binacional – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

7:00 p.m. Juan Pablo II vs. Alianza Lima – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

9:00 p.m. Universitario vs. Atlético Grau – GOLPERÚ, Movistar Play

Partidos de hoy, Amistosos

04:00 a.m. Arsenal vs. Tottenham – Disney+ Premium

06:00 a.m. Seoul vs. Barcelona – DAZN App, FC Barcelona App

11:00 a.m. AS Roma vs. Cannes – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf

9:00 p.m. Alajuelense vs. Plaza Amador – Disney+ Premium

9:00 p.m. Diriangén FC vs. CSD Municipal – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Conference League – UEFA

1:00 p.m. FC Prishtina vs. Larne FC – One Football PPV

2:00 p.m. Partizan Beograd vs. FC Oleksandriya – One Football PPV

Partidos de hoy, Copa Argentina

7:10 p.m. Aldosivi vs. Argentinos Juniors – TyC Sports

Partidos de hoy, Europa League – UEFA

12:00 p.m. BK Häcken vs. Anderlecht – One Football PPV

Partidos de hoy, Leagues Cup

6:00 p.m. Monterrey vs. FC Cincinnati – Apple TV, MLS Season Pass

6:30 p.m. Chivas vs. New York RB – Apple TV, MLS Season Pass

9:30 p.m. Cruz Azul vs. Seattle Sounders – Apple TV, MLS Season Pass

Partidos de hoy, Supercopa de Portugal

2:45 p.m. Sporting CP vs. Benfica – RTP Internacional