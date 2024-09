Partidos de hoy, lunes 16 de septiembre del 2024: horarios y canales TV para ver LaLiga y Serie A

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Rayo Vallecano vs Osasuna por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, lunes 16 de septiembre del 2024: horarios y guía de canales

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, LaLiga - España

2:00 p.m. | Rayo Vallecano vs Osasuna - DSports, DGO

Partidos de hoy, Serie A - Italia

11:30 a.m. | Parma vs Udinese - Disney+

1:45 p.m. | Lazio vs Hellas Verona - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC

11:00 a.m. | Al Ain vs Al Sadd - Disney+

11:00 a.m. | Al Shorta vs Al Nassr - Disney+

1:00 p.m. | Al Ahli vs Persépolis - Disney+

1:00 p.m. | Esteghlal vs Al Gharafa - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

1:00 p.m. | Barracas vs Banfield - TyC Sport, AFA Play

7:00 p.m. | Independiente Rivadavia vs Defensa y Justicia - Disney+. AFA Play

Partidos de hoy, Primera División - Uruguay

5:00 p.m. | Boston River vs Fénix - GolTV, Disney+