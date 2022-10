Partidos de hoy, Perú, lunes 11 de octubre: resultados y canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: OSCAR DEL POZO CANAS

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs Shakhtar Donetsk por la Champions League. Entérate aquí de toda la información de Bundesliga, LaLiga, Serie A, Premier League y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, martes 11 de octubre del 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League

11:45 a.m. Maccabi Haifa vs Juventis - Star+, ESPN

11:45 a.m. Copenhague vs Manchester City - Star+, ESPN 2

2:00 p.m. PSG vs Benfiga - Star+, ESPN

2:00 p.m. AC Milan vs Chelsea - Star+, ESPN 4

2:00 p.m. Borussia Dortmund vs Sevilla FC - Star+, ESPN 3

2:00 p.m. Celtic FC vs RB Leipzig - Star+

2:00 p.m. Shakhtar Donetsk vs Real Madrid - Star+, ESPN 2

2:00 p.m. GNK Dinamo vs RB Salzburg - Star+, FOX Sports 3





Partidos de hoy, Amistoso Femenino

11:00 a.m. Dinamarca vs Australia - Star+

2:00 p.m. Inglaterra vs República Checa - Star+





Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo

2:00 p.m. CA Fenix vs Deportivo Maldonado - Star+

4:30 p.m. Cerro Largo vs CA Rentistas - Star+





Partidos de hoy, Championship

1:45 p.m. Wigan vs Blackburn Rovers - Star+





Partidos de hoy, FIFA Mundial Femenino Sub 17

6:00 a.m. Marruecos vs Brasil - DirecTV Sports, DirecTV Go

6:00 a.m. Chile vs Nueva Zelanda - DirecTV Sports, DirecTV Go

9:30 a.m. Alemania vs nigeria - DirecTV Sports, DirecTV Go

9:30 a.m. India vs Estados Unidos - DirecTV Sports, DirecTV

Go

Partidos de hoy, Indian Super League

9:00 a.m. Jamshedpur vs Odisha FC - OneFootball

Partidos de hoy, K League 1

5:30 a.m. Jeobbuk vs Gangwon FC - OneFootball

Partidos de hoy, Liga Concacaf

7:00 p.m. Alajuelense vs Real España - Star+

9:15 p.m. Deportivo Olimpia vs Motagua - Star+

Partidos de hoy, Liga Expansión MX

5:05 p.m. Raya2 Expansión vs Pumas Tabasco - Marca Claro (Youtube), Claro Sports

7:05 p.m. Cancún FC vs Tepatitlán FC - Marca Claro (Youtube), Claro Sports

9:05 p.m. Dorados de Sinaloa vs Alebrijes Oaxaca - Marca Claro (Youtube), Claro Sports

Partidos de hoy, Liga Pro Serie B

7:00 p.m. América Quito vs El Nacional - Star+

Partidos de hoy, Serie B Brasil

5:00 p.m. Guarani vs CRB - Brasileirao Play

7:30 p.m. Sampaio Correa vs Chapecoense - Brasileirao Play