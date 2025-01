Partidos de hoy, martes 28 de enero del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Sudamericano Sub 20

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Argentina vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 20. Conoce aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, martes 28 de enero del 2025: horarios y guía de canales

Partidos hoy, Campeonato Paranaense – Brasil

6:00 p.m. At. Paranaense vs. Cianorte – Fanatiz

Partidos de hoy, Campeonato Paulista – Brasil

5:30 p.m. Palmeiras vs. RB Bragantino – Fanatiz, Brasileirao Play

7:30 p.m. Gremio Novorizontino vs. Velo Clube – Fanatiz, Brasileirao Play

Partidos de hoy, Liga MX – México

10:05 p.m. Necaxa vs. Cruz Azul – Claro Sports, Pluto TV

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. Deportivo Riestra vs. San Martín – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

5:15 p.m. Rosario Central vs. Lanús – Fanatiz, AFA Play, Disney+ Premium

5:15 p.m. Sarmiento vs. Godoy Cruz – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

7:30 p.m. Vélez Sarsfield vs. Platense – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

7:30 p.m. Independiente Rivadavia vs. Barracas – Fanatiz, AFA Play

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 20 – Conmebol

4:00 p.m. Argentina vs. Bolivia – DSports, DGO

6:30 p.m. Colombia vs. Ecuador – DSports, DGO