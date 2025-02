Partidos de hoy, miércoles 12 de febrero del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League y Libertadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Nacional por la Copa Libertadores . Conoce aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 12 de febrero del 2025: horarios y guía de canales

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. Alianza Lima vs. Club Nacional – Disney+ Premium, Pluto TV, ESPN

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

2:30 p.m. Everton vs. Liverpool – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Champions League – UEFA

12:45 p.m. Club Brugge vs. Atalanta – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. Feyenoord vs. AC Milan – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. Celtic FC vs. Bayern Munich – Disney+ Premium, ESPN 2

3:00 p.m. AS Monaco vs. Benfica – Disney+ Premium, ESPN 3

Partidos de hoy, Campeonato Paulista – Brasil

7:35 p.m. Corinthians vs. Santos – Fanatiz, Brasileirao Play

Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

3:00 p.m. Sheffield United vs. Middlesbrough – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga de Campeones – Concacaf

8:00 p.m. Chivas Guadalajara vs. Cibao FC – Disney+ Premium

10:00 p.m. Tigres UANL vs. Real Estelí – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. Deportivo Riestra vs. Rosario Central – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

3:45 p.m. Newell’s Old Boys vs. Defensa y Justicia – Fanatiz, AFA Play, Disney+ Premium

6:00 p.m. Argentinos Juniors vs. CA Huracán – Fanatiz, AFA Play, Disney+ Premium

6:00 p.m. Independiente vs. Vélez Sarsfield – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

8:15 p.m. Godoy Cruz vs. River Plate – Fanatiz, AFA Play, Disney+ Premium, ESPN 5

Partidos de hoy, Youth League – UEFA

08:00 a.m. Sporting Club vs. AS Monaco – UEFA TV, Disney+ Premium

08:00 a.m. Midtylland vs. Manchester City – UEFA TV, Disney+ Premium

10:00 a.m. Real Madrid vs. Borussia Dortmund – UEFA TV, Disney+ Premium

10:00 a.m. Trabzonspor vs. Juventus – UEFA TV, Disney+ Premium