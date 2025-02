Partidos de hoy, sábado 1 de febrero del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Sudamericano Sub 20

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga y también toda la definición de la fase de grupos del Sudamericano Sub 20.

Programación de los partidos de hoy, sábado 1 de febrero del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga - España

8:00 a.m. | Getafe vs. Sevilla - ESPN 2, Disney+

10:15 a.m. | Villarreal vs. Real Valladolid - ESPN 2, Disney+

12:30 p.m. | Atlético de Madrid vs. Mallorca - ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Espanyol vs. Real Madrid - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

7:30 a.m. | Nottingham Forest vs. Brighton - ESPN, Disney+

10:00 a.m. | Everton vs. Leicester City - ESPN, Disney+

10:00 a.m. | Newcastle vs. Fulham - Disney+

10:00 a.m. | Bournemouth vs. Liverpool - Disney+

10:00 a.m. | Ipswich Town vs. Southampton - Disney+

12:30 p.m. | Wolverhampton vs. Aston Villa - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

9:00 a.m. | Udinese vs. Venezia - Disney+

9:00 a.m. | Monza vs. Hellas Verona - Disney+

12:00 p.m. | Atalanta vs. Torino - Disney+

2:45 p.m. | Bologna vs. Como - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. | Bayern Munich vs. Holstein Kiel - Disney+

9:30 a.m. | Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach - Disney+

9:30 a.m. | St. Pauli vs. Augsburgo - Disney+

9:30 a.m. | Bochum vs. Friburgo - Disney+

9:30 a.m. | Heidenheim vs. Borussia Dortmund - ESPN 7, Disney+

12:30 p.m. | Unión Berlín vs. Leipzig - Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

11:00 a.m. | Brest vs. PSG - Disney+

1:00 p.m. | AS Mónaco vs. Auxerre - Disney+

3:05 p.m. | Lille vs. Saint-Étienne - TV5 Monde, Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

7:30 a.m. | Plymouth vs. West Bromwich - Disney+

10:00 a.m. | Swansea City vs. Coventry City - Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

3:00 p.m. | NEC Nijmegen vs. PSV Eindhoven - Disney+

Partidos de hoy, Liga DIMAYOR - Colombia

7:20 p.m. | Junior vs. Águilas Doradas - RCN Nuestra Tele, Fanatiz

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

3:00 p.m. | Barracas Central vs. Banfield - Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional

5:00 p.m. | San Martín vs. Rosario Central - Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional

7:00 p.m. | Lanús vs. Sarmiento - Fanatiz, AFA Play, Disney+

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 20 - Conmebol

4:00 p.m. | Ecuador vs. Argentina - D Sports, DGO

4:00 p.m. | Brasil vs. Colombia - D Sports, DGO

