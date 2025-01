Brasil vs. Colombia: ¿A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la última fecha del Sudamericano Sub 20?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Brasil vs. Colombia EN VIVO: se enfrentan este sábado 1 de febrero en el estadio Misael Delgado, en Valencia (Venezuela). El partido corresponde a la fecha 5 del grupo B del Sudamericano Sub 20 2025 y se jugará a partir de las 4:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por D Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Brasil vs Colombia Sub 20: ¿Cómo llegan a la fecha 5 del Sudamericano Sub 20 2025?

Brasil se presenta a la última jornada de la fase de grupos del Sudamericano Sub 20 tras derrotar 3-2 a Ecuador y conseguir su segunda victoria del torneo. En tanto, Colombia venció 3-2 en su última presentación a Bolivia, contando con 7 unidades en el grupo B.

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Colombia EN VIVO por el Sudamericano Sub 20 2025?

El partido entre Brasil vs. Colombia por el Sudamericano Sub 20 está programado para el sábado 1 de febrero en el estadio Misael Delgado, en Valencia (Venezuela). El recinto tiene capacidad para recibir a 10 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Brasil vs Colombia EN VIVO por el Sudamericano Sub 20 2025?

¿Dónde ver Brasil vs Colombia EN VIVO por el Sudamericano Sub 20 2025 vía TV y streaming?

En Perú, el Sudamericano Sub 20 2025 se verá a través de D Sports en cable, canal de deportes de DirecTV. En Colombia el partido lo transmitirá Caracol y RCN. En el resto de países de Sudamérica el torneo va por D Sports. Vía streaming el encuentro va por la plataforma DGO.

Brasil vs Colombia Sub 20: alineaciones posibles

Brasil: Robert; Igor Serrote, Jair Paula, Arhur Dias, Iago; Gustavo Prado, Gabriel Moscardo, Breno Bidón; Nathan Fernandes, Pedrinho Santos y Deivid Washington.

Colombia: Jordan García; Keimer Sandoval, Simón Garcíua, Yeimar Mosquera, Juan David Arizala; Kener Gonzalez, Royner Benitez, Luis Landázuri; Andy Batioja, Oscar Perea y Néiser Villarreal.

Brasil vs Colombia Sub 20: ¿Qué necesitan para clasificar a la ronda final?

Brasil (3°) y Colombia (2°) ya están clasificados para la ronda final del Sudamericano Sub 20. Bolivia (5°), en el grupo B, ya no tiene más partidos, mientras que Ecuador (4°) solo podría igualar el puntaje del 'Scratch', pero debido a que perdió en su enfrentamiento directo, ya no podrá quedar delante de Brasil.