Partidos de hoy, Perú, 13 de agosto: horarios y resultados. | Fuente: @Universitario

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de Premier League, Ligue 1, Liga Profesional y otras competiciones a nivel internacional.





Programación de los partidos de hoy, sábado 13 de agosto del 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy,LaLiga -España

10:00 a.m. Celta Vigo vs. Espanyol -DirecTV Sports

12:00 p.m. Real Valladolid vs. Villareal -Star+ y ESPN

2:00 p.m. Barcelona vs. Rayo Vallecano





Partidos de hoy,Premier League -Inglaterra



06:30 a.m. Aston Villa vs. Everton -ESPN y Star+



09:00 a.m. Arsenal vs. Leicester City -Star+



09:00 a.m. Manchester City vs. Bournemouth -Star+ y ESPN



09:00 a.m. Southampton vs. Leeds Utd -Star+



09:00 a.m. Brighton vs. Newcastle -Star+



09:00 a.m. Wolverhampton vs. Fulham -Star+



11:30 a.m. Brentford vs. Manchester United -Star+







Partidos de hoy,Serie A-Italia



11:30 a.m. AC Milan vs. Udinese -Star+ y ESPN 2



11:30 a.m. Sampdoria vs. Atalanta -Star+



1:45 p.m. Lecce vs. Inter Milan -Star+



1:45 p.m. Monza vs. Torino -Star+



Partidos de hoy,Bundesliga -Alemania

08:30 a.m. Bayer Leverkusen vs. Augsburg -Star+



08:30 a.m.Hoffenheim vs. Bochum -Star+



08:30 a.m.Werder Bremen vs. Stuttgart -Star+



08:30 a.m.Hertha Berlin vs. Eintracht Frankfurt -Star+ y ESPN 2



08:30 a.m. RB Leipzig vs. FC Colonia -Star+



11:30 a.m. Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach -Star+







Partidos de hoy, Ligue 1 -Francia



10:00 a.m. AS Monaco vs. Rennes -Star+



2:00 p.m. PSG vs. Montpellier -Star+







Partidos de hoy, Liga Portugal



12:00 a.m. Casa Pia AC vs. Benfica -GolTV



2:30 a.m. Sporting CP vs. Río Ave -GolTV



Partidos de hoy,Eredivisie - Paises Bajos



11:45 a.m. Go Ahead vs. PSV -Star+



2:00 a.m. Feyenoord vs. Heereveen -Star+



Partidos de hoy,MLS -Estados Unidos



5:00 p.m. New York RB vs. Orlando City -Star+



6:30 p.m. Philadelphia vs. Chicago Fire - Star+



6:30 p.m. New England vs. DC United -Star+



6:30 p.m. FC Cincinnati vs. Atlanta United -Star+



7:00 p.m. Inter Miami vs. New York City -Star+



8:00 p.m. FC Dallas vs. San Jose -Star+



8:00 p.m. Colorado vs. Columbus -Star+



8:00 p.m. Houston vs. CF Montreal -Star+



8:00 p.m. Austin FC vs. Sporting KC -Star+



9:00 p.m. LA Galaxy vs. Vancouver Whites -Star+



9:30 p.m. Los Angeles FC vs. Charlotte FC -Star+



Partidos de hoy,Liga MX -México



5:00 p.m. León vs. Mazatlán FC -Claro Sports y Marca Claro (Youtube)



9:05 p.m. Chivas Guadalajara vs. Atlas -Claro Sports y Marca Claro (Youtube)







Partidos de hoy, Liga Pro-Ecuador



3:00 p.m. Independiente del Valle vs. Gualaceo -Star+



5:30 p.m. 9 de octubre vs. Aucas -Star+



8:00 p.m. Barcelona SC vs. U. Católica -Star+



Partidos de hoy,Liga BetPlay -Colombia



5:30 p.m. Santa Fe vs. Deportes Tolima -Fanatiz



7:45 p.m. Junior vs. Medellín -Fanatiz



Partidos de hoy,Liga FutVe- Venezuela



4:00 p.m. La Guaira vs. Caracas FC -GolTV



6:15 p.m. Puerto Cabello vs. Mineros Guayana -GolTV



Partidos de hoy, Liga Profesional -Argentina



1:30 p.m. Rosario Central vs. Barracas Central -Fanatiz



1:30 p.m. Defensa y Justicia vs. Tigre -TyC Sports



4:00 p.m. Lanús vs. Independiente -Star+



6:30 p.m. River Plate vs. Newell´s -ESPN y Star+



