Partidos de hoy, sábado 15 de febrero del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Premier League

Programación de los partidos de hoy, sábado 15 de febrero del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto - Perú

11:00 a.m. | UTC vs. Binacional - L1 Max, L1 Play

1:00 p.m. | ADT vs. Atlético Grau - L1 Max, L1 Play

3:30 p.m. | Alianza Atlético vs. Alianza Lima - L1 Max, L1 Play

7:30 p.m. | Universitario vs. Cienciano - GOL Perú

Partidos de hoy, LaLiga - España

8:00 a.m. | Leganés vs. Alavés - D Sports, DGO

10:15 a.m. | Osasuna vs. Real Madrid - ESPN, Disney+

12:30 p.m. | Atlético de Madrid vs. Celta - D Sports, DGO

3:00 p.m. | Villarreal vs. Valencia - D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

7:30 a.m. | Leicester vs. Arsenal - ESPN, Disney+

10:00 a.m. | Manchester City vs. Newcastle - Disney+

10:00 a.m. | West Ham vs. Brentford - Disney+

10:00 a.m. | Southampton vs. Bournemouth - Disney+

10:00 a.m. | Fulham vs. Nottingham Forest - ESPN 2, Disney+

10:00 a.m. | Aston Villa vs. Ipswich Town - Disney+

12:30 p.m. | Crystal Palace vs. Everton - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

9:00 a.m. | Atalanta vs. Cagliari - Disney+

12:00 p.m. | Lazio vs. Napoli - Disney+

2:45 p.m. | AC Milan vs. Hellas Verona - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. | Stuttgart vs. Wolfsburgo - ESPN 5, Disney+

9:30 a.m. | Unión Berlín vs. Borussia Monchengladbach - Disney+

9:30 a.m. | St. Pauli vs. Friburgo - Disney+

9:30 a.m. | Bochum vs. Borussia Dortmund - Disney+

12:30 p.m. | Bayer Leverkusen vs. Bayern Munich - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

11:00 a.m. | Olympique Marsella vs. Saint-Étienne - ESPN 4, Disney+

1:00 p.m. | AS Mónaco vs. Nantes - Disney+

3:05 p.m. | Toulouse vs. PSG - Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

7:30 a.m. | Preston North End vs. Burnley - Disney+

10:00 a.m. | Millwall vs. West Bromwich - Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

10:30 a.m. | PSV Eindhoven vs. Utrecht - Disney+

12:45 p.m. | NAC Breda vs. Feyenoord - Disney+

Partidos de hoy, Liga colombiana - Colombia

4:00 p.m. | América de Cali vs. Santa Fe - Fanatiz, RCN Nuestra Tele

8:10 p.m. | Millonarios vs. DIM - Fanatiz, RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

2:00 p.m. | Aucas vs. Técnico Universitario - El Canal del Fútbol

4:30 p.m. | Libertad FC vs. Independiente del Valle - El Canal del Fútbol

7:00 p.m. | Macará vs. Orense SC - El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

3:00 p.m. | Defensa y Justicia vs. Barracas Central - Fanatiz

3:00 p.m. | Aldosivi vs. Estudiantes La Plata - Fanatiz

5:15 p.m. | Independiente Rivadavia vs. Tigre - Fanatiz, TyC Sports Internacional

5:15 p.m. | Central Córdoba vs. Belgrano - Fanatiz

7:30 p.m. | Racing Club vs. Argentinos Juniors - Fanatiz, TyC Sports Internacional

