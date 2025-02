Partidos de hoy, sábado 22 de febrero del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. Sport Huancayo por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, sábado 22 de febrero del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – Perú

1:00 p.m. Comerciantes Unidos vs. Los Chankas – L1 MAX, L1 Play, Nativa, Fanatiz

3:00 p.m. Sport Boys vs. Ayacucho FC – GOLPERÚ

3:30 p.m. Sport Huancayo vs. Sporting Cristal – L1 MAX, L1 Play, Fanatiz

7:00 p.m. Cienciano vs. Deportivo Garcilaso – L1 MAX, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, LaLiga – España

08:00 a.m. Alavés vs. Espanyol – DGO, D Sports

10:15 a.m. Rayo Vallecano vs. Villarreal – DGO, D Sports

12:30 p.m. Valencia vs. Atlético de Madrid – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. UD Las Palmas vs. FC Barcelona – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

07:30 a.m. Everton vs. Manchester United – Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. Arsenal vs. West Ham – Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. Southampton vs. Brighton – Disney+ Premium

10:00 a.m. Fulham vs. Crystal Palace – Disney+ Premium

10:00 a.m. Bournemouth vs. Wolverhampton – Disney+ Premium

10:00 a.m. Ipswich Town vs. Tottenham – Disney+ Premium

12:30 p.m. Aston Villa vs. Chelsea – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Serie A – Italia

09:00 a.m. Parma vs. Bologna – Disney+ Premium

09:00 a.m. Venezia FC vs. Lazio – Disney+ Premium

12:00 p.m. Torino vs. AC Milan – Disney+ Premium, ESPN 2

2:45 p.m. Inter de Milán vs. Genoa – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Wolfsburgo vs. Bochum – Disney+ Premium

09:30 a.m. Mainz 05 vs. St. Pauli – Disney+ Premium

09:30 a.m. Borussia M’gladbach vs. Augsburgo – Disney+ Premium

09:30 a.m. Holstein Kiel vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium, ESPN 2

12:30 p.m. Borussia Dortmund vs. Union Berlín – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. Lille vs. AS Monaco – Disney+ Premium, ESPN 4

1:00 p.m. Saint Etinne vs. Angers – Disney+ Premium

3:05 p.m. Auxerre vs. O. Marsella – Disney+ Premium, TV5 Monde, ESPN 2

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

07:45 a.m. Liverpool FC vs. CA Cerro – Disney+ Premium

3:00 p.m. Boston River vs. Nacional – Disney+ Premium

5:30 p.m. Cerro Largo vs. Miramar Misiones – Disney+ Premium, GOLTV

Partidos de hoy, Liga Colombiana

4:15 p.m. Santa Fe vs. Bucaramanga – Fanatiz, RCN

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

2:00 p.m. Vinotinto FC vs. Macará – ElCanalDelFútbol.com

4:30 p.m. Delfín SC vs. Emelec – ElCanalDelFútbol.com

7:00 p.m. Independiente vs. LDU Quito – ElCanalDelFútbol.com

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

7:30 p.m. Orlando City vs. Philadelphia Union – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Atlanta United vs. CF Montréal – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Inter Miami vs. New York City – MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. Austin FC vs. Sporting KC – MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Saudi Pro League – Arabia Saudita

12:30 p.m. Al Ittihad vs. Al Hilal – Zapping Sports

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

4:00 p.m. Independiente vs. Instituto – Fanatiz, TyC Sports

5:30 p.m. Boca Juniors vs. Aldosivi – Disney+, ESPN, Fanatiz

7:30 p.m. San Martín SJ vs. River Plate – Disney+, ESPN, Fanatiz

7:45 p.m. Rosario Central vs. Sarmiento – Fanatiz, TyC Sports