Partidos de hoy, sábado 26 de octubre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y el Clásico español

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por la Liga1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Programación de los partidos de hoy, sábado 26 de octubre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima - L1 Max, L1 Play

8:30 p.m. | César Vallejo vs. Mannucci - Gol Perú

Partidos de hoy, LaLiga - España

7:00 a.m. | Real Valladolid vs. Villarreal - ESPN, Disney+

9:15 a.m. | Rayo Vallecano vs. Alavés - D Sports, DGO

11:30 a.m. | UD Las Palmas vs. Girona - ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Real Madrid vs. Barcelona - D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

9:00 a.m. | Manchester City vs. Southampton - ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Aston Villa vs. Bournemouth - Disney+

9:00 a.m. | Brighton vs. Wolverhampton - Disney+

9:00 a.m. | Brentford vs. Ipswich Town - Disney+

11:30 a.m. | Everton vs. Tottenham - ESPN 3, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

8:00 a.m. | Napoli vs. US Lecce - ESPN 3, Disney+

11:00 a.m. | Bologna vs. AC Milan - Disney+

1:45 p.m. | Atalanta vs. Hellas Verona - ESPN 4, Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

8:30 a.m. | Augsburg vs. Borussia Dortmund - ESPN 2, Disney+

8:30 a.m. | Stuttgart vs. Holstein Kiel - Disney+

8:30 a.m. | St. Pauli vs. Wolfsburg - Disney+

8:30 a.m. | Leipzig vs. Freiburg - Disney+

11:30 a.m. | Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen - Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

10:00 a.m. | Angers vs. Saint Étienne - Disney+

12:00 p.m. | Stade de Reims vs. Stade Brestois - Disney+

2:00 p.m. | Lens vs. Lille - TV5 Monde, Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

11:45 a.m. | PSV Eindhoven vs. PEC Zwolle - Disney+

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

1:00 p.m. | Libertad vs. Aucas - El Canal del Fútbol

3:30 p.m. | U. Católica vs. Emelec - El Canal del Fútbol

6:00 p.m. | LDU Quito vs. Mushuc Runa - El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos & Canadá

9:00 p.m. | LA Galaxy vs. Colorado Rapids - Apple TV (MLS Season Pass)

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

3:15 p.m. | Newell's Old Boys vs. Sarmiento - Fanatiz, AFA Play

3:15 p.m. | Instituto vs. Rosario Central - TyC Sports Internacional, Fanatiz, AFA Play

5:30 p.m. | Independiente vs. Godoy Cruz - TyC Sports Internacional, Fanatiz, AFA Play

7:00 p.m. | Vélez Sarsfield vs. Belgrano - Fanatiz, AFA Play

7:45 p.m. | Independiente Rivadavia vs. San Lorenzo - TyC Sports Internacional, Fanatiz, AFA Play

NUESTROS PODCAST

Cómo se trata el cáncer, cuáles son las principales modalidades de tratamiento de la enfermedad?

El doctor Elmer Huerta nos brinda detalles de las principales modalidades para el tratamiento de cáncer.