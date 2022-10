Partidos de hoy, Perú, 21 de octubre: resultados y canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: BERTRAND GUAY

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Ajaccio vs PSG por Ligue 1. Entérate aquí de toda la información de la Liga1, Serie A, Premier League y otras competiciones a nivel internacional.





Programación de los partidos de hoy, viernes 21 de octubre del 2022: horario y guía de canales

.

Partidos de hoy, Serie A

1:45 p.m. Juventus vs Empoli - Star+, ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga

1:30 p.m. Mainz 05 vs FC Koln - Star+, ESPN 4

Partidos de hoy, Ligue 1

2:00 p.m. AC Ajaccio vs PSG - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo

1:15 p.m. River Plate M. Montevideo City - Star+

Partidos de hoy, FIFA Mundial Femenino Sub 17

6:00 a.m. Estados Unidos vs Nigeria - DirecTV Sports, DirecTV Go

9:30 a.m. Alemania vs Brasil - DirecTV Sports, DirecTV Go

Partidos de hoy, Liga Portuguesa

2:15 p.m. FC Porto vs Benfica - GolTV, GolTV Play

Partidos de hoy, Liga Expansión MX

7:00 p.m. Atlético Morelia vs Alebrijes Oaxaca - Marca Claro (Youtube), Star+, Claro Sports

9:05 p.m. Dorados de Sinaloa vs Alacranes Durango - Marca Claro (Youtube), Star+, Claro Sports