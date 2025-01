Partidos de hoy, viernes 31 de enero del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Sudamericano Sub 20

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Venezuela vs. Uruguay por el Sudamericano Sub 20 y también toda la definición de la Europa League. Conoce aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, viernes 31 de enero del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga - España

3:00 p.m. | Leganés vs. Rayo Vallecano - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

2:45 p.m. | Parma vs. Lecce - Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

2:30 p.m. | Werder Bremen vs. Mainz 05 - Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

2:45 p.m. | Montpellier vs. Lens - Disney+

Sorteo Champions League - UEFA

6:00 a.m. - UEFA TV

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

3:00 p.m. | Blackburn Rovers vs. Preston North End - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 20 - Conmebol

6:30 p.m. | Venezuela vs. Uruguay - D Sports, DGO

6:30 p.m. | Paraguay vs. Chile - D Sports, DGO

