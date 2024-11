Partidos de hoy, domingo 24 de noviembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League y LaLiga

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs Leganés por LaLiga. Conoce aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, domingo 24 de noviembre del 2024: horarios y guía de canales

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, LaLiga - España

8:00 a.m. | Osasuna vs Villarreal - ESPN 2, Disney+ Premium

10:15 a.m. | Sevilla vs Rayo Vallecano - ESPN 2, Disney+ Premium

12:30 p.m. | Leganés vs Real Madrid - ESPN 2, Disney+ Premium

3:00 p.m. | Athletic vs Real Sociedad - DSports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

9:00 a.m. | Southampton vs Liverpool - ESPN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar

11:30 a.m. | Ipswich vs Manchester United - ESPN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar

Partidos de hoy, Serie A - Italia

6:30 a.m. | Genoa vs Cagliari - ESPN 3, Disney+ Premium, Disney+ Estándar

9:00 a.m. | Torino vs Monza - Disney+ Premium

9:00 a.m. | Como vs Fiorentina - Disney+ Premium

12:00 p.m. | Napoli vs Roma - Disney+ Premium

2:45 p.m. | Lazio vs Bologna - Disney+ Premium

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. | Holstein Kiel vs Mainz - ESPN 5, Disney+ Premium

11:30 a.m. | Borussia M'gladbach vs St. Pauli - Disney+ Premium

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

9:00 a.m. | Lille vs Rennes - Disney+ Premium

11:00 a.m. | Auxerre vs Angers - Disney+ Premium

11:00 a.m. | Nantes vs Le Havre - Disney+ Premium

2:45 p.m. | Nice vs Estrasburgo - Disney+ Premium

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

3:00 p.m. | Gimnasia vs Atlético Tucumán - Disney+ Premium, AFA Play

3:00 p.m. | Deportivo Riestra vs Banfield - TyC Sports, AFA Play

5:15 p.m. | Godoy Cruz vs Vélez - TyC Sports, AFA Play

7:30 p.m. | Lanús vs Defensa y Justicia - TyC Sports, AFA Play

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

2:00 p.m. | Bahía vs Paranaense - L1 Play

2:00 p.m. | Corinthians vs Vasco da Gama - L1 Play, Globo

2:00 p.m. | Internacional vs RB Bragantno - L1 Play

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

11:00 a.m. | Besiktas vs Goztepe - Disney+ Premium

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

10:00 a.m. | Swansea vs Leeds United - ESPN 7, Disney+ Premium

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

10:45 a.m. | Ajax vs PEC Zwolle - ESPN 4, Disney+ Premium

Partidos de hoy, Jupiler Pro League - Bélgica

7:30 a.m. | Mechelen vs Beerschot - Disney+ Premium

12:30 p.m. | Anderlecht vs Gent - Disney+ Premium

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

3:30 p.m. | Orlando City vs Atlanta United - Apple TV

6:00 p.m. | LA Galaxy vs Minnesota - Apple TV

Partidos de hoy, LaLiga 2 - España

8:00 a.m. | Albacete vs Tenerife - DSports, DGO

10:15 a.m. | Deportivo La Coruña vs Sporting Gijón - DSports, DGO

10:15 a.m. | Mirandés vs Eldense - Disney+ Premium

12:30 p.m. | Huesca vs Castellón - Disney+ Premium

3:00 p.m. | Elche vs Real Oviedo - Disney+ Premium

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

3:00 p.m. | Deportivo Pasto vs Atlétco Nacional - RCN

5:10 p.m. | América vs Once Caldas - RCN, Win Sport YouTube

7:20 p.m. | Deportes Tolima vs Junior - RCN

Partidos de hoy, Liga Nacional - Guatemala

4:00 p.m. | Deportivo Guastatoya vs Cobán Imperial - Claro Sports YouTube

4:00 p.m. | Deportivo Malacateco vs Marquense - Claro Sports YouTube

4:00 p.m. | Deportivo Achuapa vs Municipal - Claro Sports YouTube

4:00 p.m. | Zacapa vs Antigua - Claro Sports YouTube

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

10:30 a.m. | Mushuc Runa vs El Nacional - El Canal del Fútbol

1:00 p.m. | Aucas vs Delfín - El Canal del Fútbol

3:30 p.m. | Independiente del Valle vs Macará - El Canal del Fútbol

3:30 p.m. | Universidad Católica vs LDU - El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, Liga Profesional Saudí - Arabia Saudita

12:00 p.m. | Al Ittihad vs Al Fateh - Zapping Sports

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis