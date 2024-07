Partidos de hoy, sábado 13 de julio del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa América y Liga 1

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Mannucci por Liga 1 Te Apuesto y Uruguay vs. Canadá por Copa América 2024. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Partidos de hoy, Liga 1 – Perú

1:00 p.m. Comerciantes Unidos vs. Cienciano - Liga 1 Max, Liga 1 Play

3:30 p.m. César Vallejo vs. Alianza Lima - Liga 1 Max, Liga 1 Play

6:00 p.m. Universitario vs. Carlos A. Mannucci - Gol Perú

Partidos de hoy, Copa América 2024

7:00 p.m. Uruguay vs. Canadá - D Sports, DGO

Partidos de hoy, MLS - Inglaterra

6:30 p.m. CF Montreal vs. Atlanta United - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. DC United vs. Nashville SC - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. New England Revolution vs. Orlando City SC - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Toronto FC vs. Philadelphia Union - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. FC Cincinnati vs. Charlotte FC - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Chicago Fire vs. New York City - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. FC Dallas vs. LA Galaxy - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Houston Dynamo vs. Minnesota United - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Austin FC vs. Seattle Sounders - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps - MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. Colorado Rapids vs. New York RB - MLS Season Pass (Apple TV)

9:25 p.m. Portland Timbers vs. Real Salt Lake - MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. San Jose Eartquakes vs. Sporting KC - MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. Los Angeles FC vs. Columbus Crew - MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo – Uruguay

10:30 a.m. Rampla Juniors vs. Liverpool FC - Disney+, Gol TV

1:00 p.m. Danubio vs. Nacional - Disney+, Gol TV

3:30 p.m. Boston River vs. Miramar Misiones - Disney+, Gol TV

Partidos de hoy, Amistoso

3:30 p.m. River Plate vs. Olimpia - Disney+

