Partidos de hoy, viernes 9 de agosto del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Juegos Olímpicos y Liga 1

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre España vs. Francia Sub 23 por la final de los Juegos Olímpicos 2024. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, viernes 9 de agosto del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Amistosos internacionales

12:45 p.m. Brentford vs. Wolfsburgo – Disney+ Premium

1:30 p.m. Newcastle vs. Girona – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto – Perú

3:00 p.m. UTC vs. Unión Comercio – L1 MAX, L1 Play

Partidos de hoy, Juegos Olímpicos – Femenino

08:00 a.m. Alemania vs. España – Claro Sports, Claro Sports YouTube

Partidos de hoy, Juegos Olímpicos – Masculino

11:00 a.m. Francia vs. España – Claro Sports, Claro Sports YouTube

Partidos de hoy, Leagues Cup

6:30 p.m. Philadelhia Union vs. CF Montréal – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. New England Revolution vs. New York City – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Columbus Crew vs. Sporting KC – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Orlando City vs. Cruz Azul – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. FC Cincinnati vs. Santos Laguna – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Toluca vs. Houston Dynamo – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. St. Louis City vs. Portland Timbers – MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. FC Juárez vs. Colorado Rapids – MLS Season Pass (Apple TV)

9:00 p.m. América vs. Atlas – MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga de Portugal

2:15 p.m. Sporting CP vs. Río Ave – GolTV, GolTV Play

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

7:00 p.m. Deportivo Cuenca vs. Orense SC – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

1:00 p.m. Deportivo Riestra vs. Lanús – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

2:30 p.m. Barracas Central vs. Talleres Córdoba – Fanatiz, AFA Play, Disney+ Premium

5:00 p.m. Belgrano vs. Unión Santa Fe – Disney+ Premium

7:00 p.m. Racing Club vs. Gimnasia LP – Fanatiz, AFA Play, Disney+ Premium