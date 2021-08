Lionel Messi podría debutar hoy en PSG | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Reims vs PSG por Ligue 1. Entérate aquí de toda la información de la Liga 1 y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo 29 de agosto de 2021: horario y guía de canales

Liga 1 Betsson

11:00 a.m. Sport Huancayo vs Sport Boys - Gol Perú

1:15 p.m Municipal vs San Martín - Gol Perú

3:30 p.m. César Vallejo vs Alianza Lima - Gol Perú

LaLiga

10:00 a.m. Barcelona vs Getafe - DirecTV Sports

12:30 p.m. Rayo Vallecano vs Granada CF - DirecTV Sports

12:30 p.m. Cádiz CF vs Osasuna - ESPN Play

3:00 p.m. Atlético de Madrid vs Villarreal - ESPN 2

Premier League

8:00 a.m. Tottenham, vs Watford - ESPN Play

8:00 a.m. Burnley vs Leeds Utd. - ESPN Play

10:30 a.m. Wolves vs Manchester United - ESPN Play, ESPN

Serie A

11:30 a.m. Genoa vs Napoli - ESPN Play, ESPN 2

11:30 a.m. Sassuolo vs Sampdoria - ESPN Play

1:45 p.m. AC Milan vs Cagliari - ESPN Play, ESPN Extra

1:45 p.m. Salernitana vs AS Roma - ESPN Play



Bundesliga

8:30 a.m. Union Berlin vs Borussia M'gladbach - ESPN Play

10:30 a.m. VFL Wolfsburg vs RB Leipzig - ESPN Play

Ligue 1

6:00 a.m. Troyes vs AS Monaco - ESPN Play

10:00 a.m. Lille vs Montpellier - ESPN Play

1:45 p.m. Stade de Reims vs PSG - TV Monde, ESPN, El canal de Twich de Ibai

Liga MX

8:00 p.m. Cruz Azul vs Pachuca - DirecTV Sports

Primera División Argentina

11:30 a.m. Arsenal Sarandí vs Defensa y Justicia - TyC Sports Internacional

1:45 p.m. Central Córdoba vs Rosario Central - TyC Sports Internacional

1:45 p.m. Aldosivi vs Lanús - Fanatiz (Prueba 7 días Gratis)

4:00 p.m. Vélez Sarsfield vs Godoy Cruz - ESPN, Fanatiz (Prueba 7 días Gratis)

6:15 p.m. Boca Juniors vs Racing - ESPN, Fanatiz (Prueba 7 días Gratis)

Liga Pro Ecuador

2:00 p.m. Guayaquil City vs Técnico Universitario - GolTV Play

4:30 p.m. Macará vs U. Católica - GolTV Play

7:00 p.m Independiente del VAlle vs Barcelona SC - GolTV Play, Gol TV

Liga Colombiana

4:00 p.m. Deportivo CAli vs Junior - RCN Nuestra Tele, Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

6:05 p.m. Santa FE vs América de Cali (RCN Nuestra Tele, Fanatiz (prueba 7 días GRATIS)

Liga Futve

5:15 p.m. Metropolitanos vs UCV - GolTV Play

7:30 p.m. Zamora FC vs Deportivo Táchira - Gol TV Play

MLS

7:00 p.m. Austin FC vs FC Dallas - ESPN Play

9:00 p.m. Vancouver Whitecaps vs Real Salt Lake - ESPN Play

9:30 p.m. Seattle Sounders vs Portland Timbers - ESPN Play, ESPN 3





Serie A Brasil

9:00 a.m. América MG vs Ceará - Fanatiz (Prueba 7 días Gratis)

2:00 p.m. Juventude vs Sao Paulo - Fanatiz (Prueba 7 días Gratis)

4:15 p.m. Atlético GO vs Internacional - Fanatiz (Prueba 7 días Gratis)

6:30 p.m. RB Bragantino vs Atlético Mineiro - Fanatiz (Prueba 7 días Gratis)