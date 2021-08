Gratis HD, Barcelona vs Getafe: mira aquí LIVE DirecTV por LaLiga. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANDER GILLENEA

Barcelona vs. Getafe EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este domingo 29 de agosto en el Estadio Camp Nou por la fecha 3 de LaLiga Santander. Está programado para las 10:00 a.m. hora peruana y 5:00 p.m. en territorio español.

Este partido entre Barcelona, del director técnico Ronald Koeman, y el Getafe será transmitido a toda Sudamérica por la señal de DirecTV. En tanto, en España lo ves vía Movistar LaLiga.

Mientras Real Madrid intenta el fichaje de Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo regresa al Manchester United y Lionel Messi se prepara para su debut con PSG, Barcelona sigue trampeando una vida mucho más terrenal debido a su grave situación económica que le impide ilusionarse con fichajes de última hora y no crear más dudas en lo deportivo.

Barcelona vs. Getafe: horarios en el mundo

Perú: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

México: 10:00 a.m.

Argentina: 12:00 p.m.

Chile: 11:00 a.m.

Estados Unidos (Florida): 11:00 a.m.

España: 5:00 p.m.

Barcelona viene de igualar con el Athletic Club de Bilbao. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANDER GILLENEA

El empate en San Mamés ante Athletic Club diluyó el optimismo generado con el convincente triunfo ante la Real Sociedad de la primera jornada y todo lo que no sea una nueva victoria ante el equipo madrileño, que aún no ha puntuado, avivaría el pesimismo antes del parón de selecciones.



Tan solo el sorteo de la fase de grupos de la Champions League fue capaz de romper una rutina capitalizada por los números. Pero las noticias que llegaron de Estambul no fueron precisamente buenas, cayendo en un grupo que tendrá como rival principal al Bayern Munich, la bestia negra del humillante 2-8 en los cuartos de final del curso 2019-2020.



Barcelona afronta el compromiso de Liga ante el Getafe de los exazulgranas Carles Aleñà y Sandro Ramírez (Marc Cucurella no jugará por unas molestias) con importantes bajas, sobre todo en defensa.

Eric García está sancionado después de su expulsión en San Mamés y Gerard Piqué tampoco está disponible para Ronald Koeman a causa de la elongación en el sóleo de la pierna izquierda que se hizo ante los bilbaínos. Además, Óscar Mingueza, justo sale de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que se hizo durante los Juegos Olímpicos.



Todavía sin puntuar en lo que va de competición el Getafe afronta la tercera etapa de LaLiga en el Camp Nou, ante el Barcelona, la cúspide de este empinado arranque que ha tenido que asumir el conjunto madrileño.



El buen juego mostrado por el cuadro azulón de Miguel González 'Michel' no ha tenido repercusión en el marcador. Inició el torneo en Mestalla, en Valencia, y perdió por un penalti. Continuó el pasado lunes, en el Coliseum contra el Sevilla, que logró la victoria también por la mínima con un tanto a última hora del argentino Erik Lamela.



Los contratiempos no parecen haber afectado ni el talante ni la idea del Getafe que acude al Camp Nou con la baja de Vitolo, lesionado en el sóleo, al que le puede sustituir el checo Jakob Jankto, uno de los refuerzos para el presente curso cuya predisposición ha convencido a su técnico.

Barcelona vs. Getafe: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Sergi Roberto, Frenkie de Jong; Memphis, Griezmann y Braithwaite.

Getafe: David Soria; Damián Suárez , Stefan Mitrovic, Djene, Mathias Olivera; Carles Aleñá, Nemanja Maksimovic, Mauro Arambarri, Jakub Jankto; Enes Unal y Sandro.

¿Dónde ver el Barcelona contra Getafe por TV?

Lo ves por las pantallas de DirecTV en Sudamérica y Movistar LaLiga en España. (AFP)

