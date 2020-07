Werder Bremen vs. Heidenheim | Fuente: Werder Bremen

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horario y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Heidenheim que recibe al Werder Bremen por el partido de vuelta del Play Off de la Bundesliga. Entérate aquí de toda la información de las ligas de fútbol mundial, LaLiga Santander, Premier League, Serie A de Italia y otras competiciones a nivel internacional.

Premier League

2:00 p.m. Tottenham Hotspur vs. Everton - ESPN 2

LaLiga

12:30 p.m. Levante vs. Real Sociedad - ESPN

3:00 p.m. Sevilla vs. Eibar - DirecTV

La Liga Smartbank

12:30 p.m. Sporting Gijon vs. Girona

2:45 pm. Real Zaragoza vs. Rayo Vallecano - DirecTV

Bundesliga Play Off

1:30 p.m. Heidenheim vs. Werder Bremen - Fox Sports

Primeira Liga

3:00 p.m. Moreirense vs. CP Deportivo - ESPN

Primera División - Dinamarca

11:00 a.m Vejle Boldklub vs. FC Rodkilde

11:30 a.m. Viborg FF vs. Nykoebing

Superliga de Turquía

1:30 p.m. Kayserispor vs. Besiktas