Werder Bremen vs. Heidenheim | Fuente: @FCH1846

Werder Bremen vs. Heidenheim se volverán a ver las caras este lunes, 6 de julio en el estadio de Voith-Arena. Eñ duelo se jugará a la 1:30 p.m. (hora peruana). Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe. El equipo de Claudio Pizarro busca quedarse en Primera División y su rival ascender.

Este será el último partido de Claudio Pizarrro.

En el partido de ida, pese a que dominó casi los los 90 minutos, Werder Bremen no encontro la ruta del gol. Empató 0-0 con Heidenheim en el Werserstadion.

De manera interrumpida en la Bundesliga desde 1981, el Bremen jugará la vuelta sin su defensa finlandés Niklas Moisander, expulsado en el minuto 87.



"No fue una buena actuación para nosotros, pero no hubo muchas ocasiones para ninguno de los dos lados. Estamos a la mitad del play-off, no concedimos ningún gol, así que todo se decidirá el lunes", señaló el técnico del Bremen Florian Kohfeldt.

El Heidenheim, fundado en 1846, dispondrá de una ocasión de oro para subir a primera división, por primera vez en su larga historia.

La vuelta se jugará a puesta cerrada debido a la pandemia de coronavirus.

Werder Bremen vs. Heidenheim: posibles alineaciones

Heidenheim: Muller, Busch, Mainka, Beermann, Theuerkauf, Griesbeck, Dorsch, Thomalla, Schnatterer, Multhaup, Kleindienst

Werder Bremen: Pavlenka, Selassie, Veljkovic, Vogt, Friedl, Eggestein, Gross, Klaassen, Bittencourt, Fullkrug, Rashica