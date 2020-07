Juventus se enfrenta a Lazio por la fecha 34 de la Serie A | Fuente: EFE

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horario y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Juventus que recibe a Lazio por la fecha 34 de la Serie A. Entérate aquí de toda la información de las ligas de fútbol mundial, LaLiga Santander, Premier League, Serie A de Italia, y otras competiciones a nivel internacional.





Premier League

12:00 m. Brighton & Hove Albion vs. Newcastle United

12:00 m. Sheffield United vs. Everton

2:15 p.m. Wolverhamton vs. Crystal Palace

LaLiga Smartbank

11:30 am. Las Palmas vs. Extremadura

2:00 p.m. Alcorcon vs. Girona

2:00 p.m. Almeria vs. Málaga

2:00 p.m. Cádiz vs. Albacete

2:00 p.m. La Doruña vs. Fuenlabrada

2:00 p.m. Elche vs. Real Oviedo

2:00 p.m. Lugo vs. Mirandes

2:00 p.m. Numancia vs. Tenerife

2:00 p.m. Racing Santander vs. Rayo Vallecano

2:00 p.m. Real Zaragoza vs. Ponferradina

2:00 p.m. Sporting Gijon vs. SD Huesca

Serie A

2:45 p.m. Juventus vs. Lazio - ESPN 2

Primeira Liga

11:00 a.m. Pacos de Ferreira vs. Portimonense

1:35 p.m. Tondela vs. SC Braga

3:15 p.m. FC Porto vs. Moreirense

MLS

8:00 a.m. Inter Miami vs. New York City

7:00 p.m. Philadelphia Union vs. Orlando City