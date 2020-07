Cristiano Ronaldo marcó un doblete en la victoria de la Juventus ante Lazio por la Serie A | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARCO BERTORELLO

El portugués Cristiano Ronaldo, que se convirtió este lunes, gracias al doblete endosado al Lazio, en el único jugador capaz de marcar al menos 50 goles en Premier League, Liga y Serie A, aseguró que acostumbró "a la gente a batir muchos récords" y expresó su particular satisfacción por el hecho de estar a un paso del título en la Serie A.



El doblete de CR7 permitió al Juventus rozar el Scudetto, pues suma ocho puntos de ventaja sobre el Inter de Milán, segundo, a falta de cuatro jornadas para el final.



"Sabíamos que era un partido muy difícil, teníamos una gran oportunidad. Jugamos bien, tenemos una buena ventaja. Los récords siempre son importantes, acostumbré a la gente a batir récords en una competición u otra. Pero lo más importante no son los récords, son las victorias del equipo, que está luchando hasta el final", afirmó al acabar el encuentro a la televisión "Sky Sport".



Cristiano consideró que los récords "vienen de forma natural" y que no le preocupan, aunque reconoció que le gustaría batir los 36 goles del argentino Gonzalo Higuaín, máximo goleador histórico de la Serie A.



"Sería bonito hacer el récord de 36 goles, pero lo importante es ganar. Los récords vienen de un proceso natural. Voy a intentar, pero si no, lo importante es ganar la liga", afirmó.