Manchester City se enfrenta al Watford por la Premier League | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: MATTHEW CHILDS

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horario y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Watford que recibe a Manchester City por la fecha 37 de la Premier League. Entérate aquí de toda la información de las ligas de fútbol mundial, Premier League, Serie A de Italia, MLS y otras competiciones a nivel internacional.

Premier League

12:00 m. Watford vs. Manchester City

2:15 p.m. Aston Villa vs. Arsenal

Serie A

12:30 p.m. Atalanta vs. Bologna

2:45 p.m. sassuolo vs. Milan

Primeira Liga

1:00 p.m. Sporting CP vs. Vitoria Setubal

3:15 p.m. Aves vs. Benfica

Amistosos

12;00 m. PSG vs. Celtic

MLS

8:00 am. Toronto FC vs. New England Revolution

7:00 p.m. Atlanta United vs. Columbus Crew

9:30 p.m. Montreal Impact vs. Columbus