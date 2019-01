Los problemas de Paul Gascoigne con la justicia son recurrentes. | Fuente: AFP

El exfutbolista Paul Gascoigne se declaró este martes inocente ante un jurado inglés de la acusación de asalto sexual que pesa sobre él por haber besado a una mujer en un tren sin consentimiento.

El exjugador, de 51 años, fue arrestado en agosto cuando viajaba en un tren entre York y Newcastle por besar una mujer.

Durante la audiencia de diez minutos celebrada este martes, el juez tuvo que pedir a Gascoigne en varias ocasiones que mantuviera silencio.

El juicio por el caso no se celebrará antes de 14 de octubre y el juez advirtió al exfutbolista de Newcastle, Tottenham y Lazio, entre otros, de que tendrá que presentarse al mismo, y Gascoigne respondió que no puede esperar, ya que no hizo "nada".

El exjugador británico publicó minutos después una foto en la red social Twitter en la que agradeció el apoyo de su agente, Shane Whitfield, por haberle apoyado en el proceso.

Los problemas de Gascoigne con la justicia son recurrentes y en diciembre de 2016 tuvo que recibir atención médica tras una pelea en un hotel ocasionada por un excesivo consumo de alcohol.

Además, en enero de 2017 ingresó en una clínica de rehabilitación por sus recurrentes problemas con la bebida. (EFE)