Descansa en paz, O'Rei. Pelé falleció este jueves en Sao Paulo al lado de sus familiares, internado en un hospital de Sao Paulo a causa de complicarse el cáncer de colon que padecía.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) no fue ajena al sensible fallecimiento de Edson Arantes do Nascimiento, Pelé. Por medio de sus redes sociales, en la tienda nacional dieron cuenta de su pesar debido a la desaparición del considerado mejor jugador de todos los tiempos.

"La Federación lamenta el fallecimiento de Pelé, eyenda del fútbol sudamericano y mundial. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a la Federación Brasilera", fue lo que señalaron en la FPF.

El mensaje de la FPF por el fallecimiento de Pelé

La @TuFPF lamenta el fallecimiento de @Pele, leyenda del fútbol sudamericano y mundial. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a la @CBF_Futebol 🇧🇷.



Descansa en paz, 'O Rei'. Su legado será eterno 🕊️



Además, añadieron que "Descansa en paz, 'O Rei'. Su legado será eterno". El texto fue retuiteado por parte de la cuenta de la Selección Peruana.

Otra federación que se manifestó fue la de Colombia. Esta también tuvo un pronunciamiento por medio de una emotiva publicación.

"La Federación Colombiana de Fútbol lamenta el fallecimiento de Pelé, gloria del fútbol sudamericano y mundial", escribió la institución en su cuenta de Twitter.

A través de sus redes sociales, la FCF envió sus condolencias a su homóloga, la Confederación Brasilera de Fútbol (CBF), y a los "familiares, amigos y allegados" de Pelé.

Pelé: más pronunciamientos tras su deceso

La entidad rectora del fútbol colombiano acompañó sus condolencias con una imagen de 'O Rei', triple campeón mundial con Brasil y considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos.

El astro fallecio a los 82 años rodeado por varios de sus hijos y nietos, que pasaron con él la Navidad en el Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo donde estaba ingresado desde el pasado 29 de noviembre.

