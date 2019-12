Pep Guardiola tuvo un lapsus en conferencia de prensa.

Pep Guardiola brindó una conferencia de prensa luego del 4-1 a favor del Manchester City sobre el Burnley, por la fecha 15 de la Premier League, que le permitió ubicarse en la tercera posición de la tabla de posiciones.

Pero lo que más llamó la atención no fue el resultado en sí, sino lo que sucedió precisamente en el encuentro entre el entrenador y la prensa. El español, al querer referirse al papel de uno de los refuerzos de su equiipo, confundió al City con su ex, el Bayern Munich.

"Siempre |nos ayuda en este tipo de situaciones. Creo que es perfeccto para et aliga. Y creo que el Bayern Munich... ¡Ay, Bayern Munich! ¿Bayern Munich? Qué car... Manchester City... No sé en qué estaba pensando. Creo que el City ha fichado un jugador increíble para los próximos años", mencionó, no sin antes meterse un lapo en la frente.

El error de Pep Guardiola no pasó desapercibido por los periodistas, quienes atinaron a reir. En las redes sociales, el suceso ya es viral. Incluso, hay quienes, a modo de especulación, sugieren que este error alimenta los rumores que lo colocan de regreso en el club alemán la próxima temporada.