"Estoy más cerca de irme que de quedarme": las sorpresivas declaraciones de Pep Guardiola tras consagrarse campeón de la Premier League

Declaraciones que sorprenden. Pep Guardiola aseguró —tras hacer historia al convertir al Manchester City en el primer equipo que conquista cuatro ediciones consecutivas de la Premier League— que está "más cerca" de marcharse que de quedarse tras la próxima temporada.

"La realidad es que estoy más cerca de irme que de quedarme. Hemos hablado con el club, tengo la sensación de que ahora quiero quedarme. Me quedaré la próxima temporada y durante la temporada hablaremos", aseguró en Sky.

Guardiola dio las claves del éxito para volver a dominar la Premier League y dejar al Arsenal con la miel en los labios en la última jornada, tras un gran final de temporada.

"No sé el secreto. Trabajo mucho. Los respeto mucho. Ser humilde, una ética de trabajo increíble. Un partido, un partido, un partido: no puedes pensar en noviembre que lo vas a ganar", reflexionó.

Por otro lado, resaltó la forma en la que su equipo se ha adaptado a jugar con un 9 como Erling Haaland. "El director deportivo me da estos jugadores y yo pienso, ok ¿cuál es la mejor posición para ellos? No podemos jugar con un falso nueve con Haaland, adaptamos sus habilidades al resto de jugadores. No es que yo tenga una idea y todos los jugadores tengan que hacerlo. Nos adaptamos a los jugadores".

Guardiola acabó elogiando la Premier que ha firmado Phil Foden, autor de un doblete en la última jornada. "Estuvimos muchos meses sin Haaland y Julián Álvarez hizo un trabajo increíble y Phil Foden tiene ese talento. En el gran escenario, en el gran momento lo hizo. Jugadores increíbles, pero con Phil tenemos algo extra", sentenció.

Manchester City en números

Manchester City venció 3-1 a West Ham y se consagró campeón de la Premier League. De esta manera, el equipo de Pep Guardiola alcanzó su cuarto título consecutivo en Inglaterra, algo inédito en la historia de la Primera División del país europeo. Phil Foden (2) y Rodri anotaron los goles de la victoria Citizens.

La victoria de los de Pep Guardiola contra el West Ham United (3-1) selló la décima Premier League para los Sky Blues, una lograda en 1937, otra en 1968 y las ocho restantes desde el 2008. De esta manera, los celestes desempatan con el Everton y solo tienen por delante a Arsenal (13), Liverpool (19) y Manchester United (20).

Para Guardiola, que solo ha perdido tres campeonatos ligueros desde que debutó con el Barcelona en los banquillos —Real Madrid (2010), Chelsea (2017) y Liverpool (2020)— logró su duodécimo título de liga y su sexta Premier League con el City.

En el palmarés de entrenadores con más títulos de la Premier, Guardiola, con seis, tres más que José Mourinho y Arsene Wenger, solo tiene por delante a Alex Ferguson, que logró trece en sus años en el United.

Con cuatro Premier League consecutivas, Guardiola ha creado una dinastía sin precedentes en la historia del fútbol inglés. Nadie había ganado cuatro ligas seguidas. Solo Huddersfield Town (de 1923 a 1926), Arsenal (1932-1935), Liverpool (1981-1984) y Manchester United, en dos ocasiones, de 1998 a 2001, y de 2006 a 2009, habían cosechado tres trofeos seguidos.

