Marcelo Gallardo ganó la Copa Libertadores 2018 con River Plate. | Fuente: AFP

Nadie pone en duda la labor de Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River Plate. Desde su llegada al club en 2014, el 'Muñeco' ha ganado todo tipo de títulos con la entidad argentina y mantenido una regularidad en el equipo pese a los constantes cambios que han habido en su plantel.

El trabajo de Marcelo Gallardo ha generado que reciba elogios de muchas personalidades del fútbol, incluyendo Pep Guardiola. El entrenador del Manchester City resaltó lo hecho por el estratega de 43 años en River Plate y señaló que es inexplicable su no nominación al premio de mejor director técnico del año.

"Lo que ha hecho Marcelo Gallardo en River Plate es increíble a nivel de resultados, pues le ha dado una consistencia año tras año. Hay cosas que no me explico: hay tres entrenadores nominados al mejor del año y él no está nunca. No entiendo por qué no, esto no es solo por un año sino por lo que ha hecho por tanto tiempo. Ojalá un día pueda enfrentarme a sus equipos", dijo a TNT Sports.

Justamente, el River Plate de Marcelo Gallardo venció 2-0 a Boca Juniors en la semifinal de ida de la Copa Libertadores. De seguir manteniendo la ventaja al término del duelo de vuelta, el cuadro 'millonario' llegará a su segunda final consecutiva.