Pep Guardiola | Fuente: Manchester City

Pep Guardiola, exfutbolista y actual entrenador de Manchester City, indicó que, pese a haber renovado su contrato con el cuadro inglés, no lo terminaría de cumplir si en el camino no obtiene los resultados propuestos. En tal sentido, indicó que no seguiría el ejemplo de otros entrenadores que se quedaron mucho tiempo al mando del mismo equipo.

"En el momento en el que sienta que algo anda mal, dimitiré o no renovaré mi contrato. No me quedaré como Ferguson o Wenger. El contrato es solo un pedazo de papel. Extendí mi compromiso con el club porque siento que el equipo aún puede hacerlo bien bajo mi liderazgo. Al final, todo se trata del resultado. Si nos cansamos el uno del otro, no me voy a quedar hasta el final por el contrato", afirmó a la prensa.

Esto en referencia a Alex Ferguson con Manchester United y Arsene Wegner en Arsenal, quienes se volvieron un símbolo en los respectivos clubes al quedarse muchos años como entrenadores.

Como se recuerda, Pep Guardiola, ex entrenador de FC Barcelona, ha logrado cuatro títulos al mando de Manchester City: una Premier League, cuatro Copas de la Liga, dos Community Shields y una FA Cup.

Premier League:

Hasta el momento, Arsenal es puntero del torneo inglés con 43 unidades, seguido por Manchester City con 36 y Newcastle con 34. El cuarto lugar es para Manchester United con 32 y Tottenham con 30 tras su derrota ante Aston Villa.