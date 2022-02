Pep Guardiola: "Chelsea y River Plate son los mejores equipos del mundo" | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

No cabe duda de que Pep Guardiola es parte de los mejores entrenadores del mundo en la actualidad y sus equipos, particularmente el Manchester City, siempre pelea por ganar todos los títulos. Los ‘citizens’ están encaminados a conquistar nuevamente la Premier League y se preparan para el gran reto que significará los octavos de final de la Champions League.

Así, desplegando un notable rendimiento en cada partido con sus dirigidos, a Pep Guardiola le consulta si el Manchester City es el mejor equipo del mundo, una pregunta que no eludió, pero sorprendió con su respuesta, principalmente al apuntar a River Plate.

"No somos el mejor equipo del mundo. El mejor es Chelsea, que ganó la Champions League, o River, que ganó en Sudamérica, creo... ¿O no? Quizás no fue River. Lo importante es que mañana ganemos el partido, y en tres días le ganemos al Norwich. Quién es el mejor no me importa, queremos ser felices, jugar mejor cada día y al final veremos. Estamos en buena posición, 60 puntos por ahora con mucha distancia del quinto para clasificar a la Champions League, que es el principal objetivo en la Premier y tratar de llegar a la recta final peleando por el título", dijo Pep en rueda de prensa.

Pep Guardiola y el elogio a River Plate

Aunque Pep Guardiola mencionó al River Plate de Marcelo Gallardo, su intención habría sido la de resaltar al Chelsea y a Palmeiras, los vigentes campeones continentales de Europa y Sudamérica, coincidentemente finalistas del Mundial de Clubes.

En la última edición de la Copa Libertadores se consagró con el título el Palmeiras de Brasil, elenco que eliminó al ‘millonario’ en las semifinales por diferencia de goles.

No obstante, no es la primera vez que Pep Guardiola destaca el juego de River Plate de la mano de Marcelo Gallardo. Además, el Manchester City compró el pase de la figura argentina Julián Álvarez, quien en la próxima temporada se unirá al conjunto inglés.





