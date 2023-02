Pep Guardiola ofreció disculpas a Steven Gerrard por ironizar con su resbalón en 2014 | Fuente: AFP / EFE

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, pidió disculpas a Steven Gerrard por un comentario que realizó la semana pasada, cuando se preguntó "¿Fue nuestra culpa también su resbalón?", en referencia a cuando en 2014 el excentrocampista inglés se tropezó en un duelo contra el Chelsea, dando vía libre para que los 'citizens' ganaran Premier League de aquella temporada.

Pep Guardiola expresó este martes en rueda de prensa que ha pedido disculpas al inglés, extécnico del Aston Villa, y que está avergonzado de sí mismo por ese comentario.

"Me disculpo públicamente a Steven Gerrard por mi estúpido e innecesario comentario. Sabe cuándo le admiro y cuánto admiro su carrera, y todo lo que ha hecho por el país en el que vivo y trabajo. Me avergüenza lo que dije porque no se lo merece", apuntó el estratega del Manchester City.

Guardiola y el ‘dardo’ a Gerrard

Pep Guardiola respondió con ese "¿Fue su resbalón nuestra culpa?" ante las acusaciones que pesan sobre el Manchester City por irregularidades financieras. El resbalón hace referencia a la temporada 2013-2014, en la que el Liverpool perdió muchas de sus posibilidades de ganar la Premier League en un duelo contra el Chelsea en Anfield en el que Steven Gerrard se resbaló para permitir que Demba Ba marcara el 0-1. Los ‘reds’ cayeron en ese cotejo ante los ‘blues’ de José Mourinho.

Al final de la campaña, el Manchester City consiguió el título superando apenas por dos puntos al Liverpool en la clasificación.

"Le pedí perdón personalmente, pero también tengo que hacerlo aquí. Lo siento por él, por su familia, por sus hijos, porque fue estúpido", añadió Guardiola.

Manchester City vs. Arsenal

El Manchester City llega este miércoles a Londres con la oportunidad de regresar, al menos de forma provisional, a lo más alto de la Premier League.

Arsenal, líder con tres puntos, sigue con un partido pendiente, pero los de Pep Guardiola pasarían a depender tan solo de ellos mismos, con la visita ‘gunner’ a Mánchester pendiente para el próximo mes de abril.

"Ganar es importante porque es lograr puntos contra el mejor equipo de la temporada hasta el momento”, aseguró Guardiola.





