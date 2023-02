PSG vs. Mónaco EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido de Ligue 1? | Fuente: AFP | Fotógrafo: NICOLAS TUCAT

PSG vs. AS Mónaco EN VIVO: se enfrentan este sábado 11 de febrero en Stade Louis II, en Mónaco (Francia). El partido corresponde a la vigésima tercera fecha de la Ligue 1 y se jugará a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN en Sudamérica. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Tras la derrota del París Saint-Germain en el clásico contra el Marsella (2-1) el miércoles en Copa de Francia, los parisinos llegan algo tocados a la 23ª jornada de Ligue 1, en la que visitarán al Mónaco el sábado.

El líder del campeonato francés tendrá que prescindir una jornada más de Kylian Mbappé, lesionado en su muslo izquierdo, en un partido que se anuncia complicado por el poder ofensivo del Mónaco. En la víspera del cotejo se sumó la baja de Lionel Messi.

Los monegascos (4º) marcaron al menos un gol en sus últimos 32 partidos de Ligue 1. La presión está al máximo para el PSG justo antes de la ida de octavos de final de la Champions League contra el Bayern Munich, una de las citas más importantes de este comienzo de año para los franceses.

Lionel Messi se lesionó ante Marsella y será baja en PSG | Fuente: AFP | Fotógrafo: L

PSG vs. AS Mónaco: horarios en el mundo

Perú: 11:00 a.m.

México: 10:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Bolivia: 12:00 p.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Argentina: 1:00 p.m.

Chile: 1:00 p.m.

Uruguay: 1:00 p.m.

Brasil: 1:00 p.m.

España: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 08:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 11:00 a.m

Lionel Messi será baja para el partido en Mónaco, en Ligue 1, anunció el club, a cuatro días del choque contra el Bayern por una lesión en los isquiotibiales.

"Con un golpe en los isquiotibiales frente al Marsella, Leo Messi permanecerá en tratamiento durante 48 horas. Su regreso a los entrenamientos está previsto el lunes", precisó el PSG.

Esta mala noticia cae en un período difícil para el PSG, que ha perdido tres partidos desde la reanudación de las competiciones nacionales, una vez terminada la Copa del Mundo, dos en Ligue 1, en Lens (3-1) y en Rennes (1-0), y un tercero en octavos de final de la Copa de Francia, en el Vélodrome de Marsella.

"¿Messi es duda contra el Bayern Múnich? No estará contra el Mónaco, pero volverá al entrenamiento este lunes”, respondió Galtier en rueda de prensa.

Messi y Mbappé fuera de la lista del PSG para la visita al AS Mónaco | Fuente: PSG





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el PSG vs. AS Mónaco?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN para Sudamérica y en México, mientras que en Estados Unidos se puede ver en beIN Sports. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.





