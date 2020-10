Marcelo Bielsa y Pep Guardiola. | Fuente: AFP

El último sábado Manchester City empató por 1-1 contra Leeds United en calidad de visitante y, si bien el compromiso se hacía atractivo por el juego dentro del campo, también generó expectativa desde los banquillos: Pep Guardiola y Marcelo Bielsa.

Tras el encuentro disputado en el Elland Road, el 'Loco' dejó de estar en cuclillas y decidió acercarse a saludar al entrenador catalán, quien en repetidas ocasiones ha mostrado su admiración por el estratega argentino.

"Buen juego, ha sido muy bonito. El resultado es justo. Bien hecho, Marcelo", le dijo Pep Guardiola a Bielsa cuando notó que se acercó y el momento pudo ser captado por la prensa.

"¿Seguro?", le preguntó el 'Loco' sonriendo, ante lo que Guardiola respondió un rotundo "sí". Como se recuerda, durante la primera parte del encuentro fueron los citadinos quienes se pusieron en ventaja con un tanto de Sterling en el minuto 17.

Luego aparecería Rodrigo Moreno en la segunda parte del partido para anotar el empate en el minuto 59 y que sería el resultado final. Ya en conferencia de prensa, Pep Guardiola respondió a una de las consultas de la prensa acerca del breve diálogo que tuvo con Bielsa en el campo de juego y que no pudo verse.

"Me hizo una pregunta, me preguntó cuál era mi opinión del juego. Yo le dije que después de un segundo no soy capaz de analizar el juego. Tal vez él es más inteligente que yo. Yo no lo soy, necesito tiempo para procesar cómo fue. Pero dije que fue un buen juego, fue justo y por eso el resultado fue así", indicó Pep Guardiola.