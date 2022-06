Cristiano Ronaldo espera tener más minutos ante Suiza | Fuente: AFP | Fotógrafo: JORGE GUERRERO

Portugal y Suiza EN VIVO y EN DIRECTO: ambas selecciones se enfrentan este domingo, 5 de junio, en la segunda jornada del Grupo B de la UEFA Liga de Naciones. El duelo está programado para la 1:45 p.m. (hora peruana) en el estadio José Alvalade. No te pierdas ningún detalle del cotejo en la web de RPP.pe.





Después de empatar a un gol contra España, Portugal suma un punto en el grupo liderado por la República Checa, que acumula 3 puntos. Ante los españoles, Cristiano Ronaldo no fue inicialista sorpresivamente.

Sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo en el arranque del choque contra España del pasado jueves, el seleccionador, Fernando Santos, descartó que el jugador haya manifestado su frustración: "Solo tengo 11 jugadores para jugar, no me parece que nadie haya notado frustración".



"Para mí es simple, Cristiano es el mejor del mundo", dijo, pero evitó adelantar si el goleador saltará mañana al campo de juego.



Sí confirmó que confía en Danilo como central, aunque "esto no quita que otros jugadores puedan jugar en esa posición".

"Tengo 26 jugadores disponibles. Todos tienen mi confianza y pueden jugar todos", dijo el técnico luso tras el entrenamiento de la selección previo al choque con Suiza previsto para este domingo.



Los 26 seleccionados participaron hoy en las afueras de Lisboa en el último entrenamiento preparatorio para el partido de mañana del grupo 2 de la Liga de Naciones.







Portugal vs Suiza: horarios en el mundo



Perú: 1:45 p.m.

Colombia: 1:46 p.m

Ecuado: 1:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Venezuela: 2:45 p.m.

Bolivia: 2:45 p.m.

Chile: 2:45 p.m.

Paraguay: 2:45 p.m.

Argentina: 3:45 p.m.

Uruguay: 3:45 p.m.

Brasil: 3:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

¿Qué se sabe de Suiza?

Santos evitó adelantar ante la prensa su lista para el partido contra Suiza: "Tengo 26 jugadores disponibles y todos tienen mi confianza. No tengo jugadores para mirar, comer, dormir y entrenar. Después, depende de mis opciones".



Apuntó, sin embargo, que sacar a un "equipo nuevo no tendría sentido", aunque "algunas alteraciones habrá siempre", en la rueda de prensa posterior al entrenamiento.



Sobre Suiza, admitió que el equipo ha crecido en la última década y ha demostrado su calidad, con buenos jugadores que "valen mucho en la actuación colectiva".



Para ganar, Portugal "tiene que ser un equipo dominante, capaz de mandar en el juego. Si conseguimos hacer esto, estamos más cerca de ganar y lograr lo que queremos".





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Portugal vs Suiza?

El partido EN DIRECTO será transmitido por Star+ en Latinoamérica. También puedes seguirlo por UEFA TV. No te pierdas ningún detalle del partido.

Portugal vs Suiza: alineaciones confirmadas

Portugal: Costa; Cancelo, Pepe, Pereira, Mendes; Silva, Neves, Fernandes; Jota, Cristiano Ronaldo, Leao.

Suiza: Sommer; Widmer, Schar, Elvedi, Rodriguez; Shaqiri, Freuler, Xhaka, Vargas; Okafor, Seferovic.