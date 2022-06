Neymar quiere seguir celebrando ante Japón. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANTHONY WALLACE

Brasil vs Japón EN VIVO y EN DIRECTO se enfrenta este lunes, 6 de junio, en amistoso internacional de preparación con miras a Qatar 2022. La verdeamarela llegará entonada tras su goleada a Corea del Sur y buscará ratificar su buena forma en el segundo amistoso tras las eliminatorias.

El duelo entre Brasil y Japón se jugará en Estadio Nacional de Tokio, a partir de las 5:20 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN en Latinoamérica. En territorio brasileño lo podrás ver en Globo y SporTV. No te pierdas ningún detalle en la web de RPP.pe

Brasil vs Japón: minuto a minuto del partido de hoy



Brasil vs Japón: horario en el mundo

Perú: 5:20 a.m.

Ecuador: 5:20 a.m.

Colombia: 5:20 a.m.

México: 5:20 a.m.

Chile: 6:20 a.m.

Venezuela: 6:20 a.m.

Bolivia: 6:20 a.m.

Paraguay: 6:20 a.m.

Argentina: 7:20 a.m.

Uruguay: 7:20 a.m.

Brasil: 7:20 a.m.

España: 12:20 p.m.



Así llega Brasil

La 'Canarinha' choca con Japón tras haber arrollado a Corea del Sur por 5-1 en Seúl el jueves, gracias a una actuación brillante de su ataque con dos tantos de penal de Neymar, su estrella, que alcanzó los 73 goles con la selección y quedó a cuatro de la marca de Pelé.

El DT brasileño, Tite, introducirá cuatro cambios para probar variantes de cara al Mundial. El delantero del Real Madrid Vinicius Junior sumará minutos como titular.

En tanto, el lateral izquierdo Alex Sandro, una de las figuras del duelo con Corea del Sur, deja su lugar a Guilherme Arana, opción en esa banda.

Pese a los cambios, el experimentado entrenador brasileño dijo que quiere "mantener el padrón y dar sentido de organización al equipo" frente a Japón.

Brasil acumula cuatro victorias seguidas y 12 partidos sin perder desde su derrota en la final de la Copa América, en julio de 2021, frente a Argentina.

Así de Japón

Japón, por su parte, llega tras golear a Paraguay por 4-1 en Tokio y también con la mira puesta en llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo.

El equipo nipón busca vencer a Brasil, un rival que despierta admiración y al que nunca ha podido derrotar en 12 juegos.

Takimu Minamino, atacante del Liverpool inglés, dijo que "Brasil es diferente a los equipos que jugamos en las eliminatorias mundialistas y será un partido importante". Y remató: "Vamos a salir a ganar".

El delantero del Genk belga Junya Ito adelantó que Japón pasará "más tiempo en defensa" e intentará aprovechar los ataques que tenga para lastimar a Brasil.

Brasil vs. Japón: posibles alineaciones

Brasil: Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Eder Militao y Guilherme Arana; Casemiro y Fred; Raphinha, Lucas Paquetá, Neymar y Vinicius Junior.

Japón: Schmidt; Ito, Taniguchi, Yoshida, Yamane; Haraguchi, Endo, Kamada; Mitoma, Doan y Kubo.

