Portugal vs. Turquía: ¿dónde ver por TV repesca de Europa al Mundial Qatar 2022? | Fuente: Instagram

Parecía tener el camino allanado para registrarse sin dificultades en Qatar 2022, sin embargo, Portugal no pasó del empate con Irlanda y en la fecha final, en casa contra Serbia, al último minuto, los balcánicos remontaron y sacaron sus pasajes para el Mundial, mandando a Cristiano Ronaldo y compañía a la repesca de Europa.

No será la primera vez par Portugal en estas instancias, sin embargo, la presión que existe ante el escenario de quedar fuera es grande. En un elenco con grandes estrellas, el técnico Fernando Santos no logró consolidar su plan y ahora los lusos no tienen margen de error.

Cristiano Ronaldo comandará a una Portugal que ante Turquía no podrá contar con algunas de sus figuras como Pepe, por COVID-19, y los lesionados Rúben Dias y Renato Sanches.

De superar esta etapa partido único, ‘CR7’ y compañía jugarían contra el ganador de la llave Italia vs. Macedonia del Norte.

Portugal vs. Turquía: horarios en el mundo

Perú: 2:45 p.m.

Colombia: 2:45 p.m.

Ecuador: 2:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Bolivia: 3:45 p.m.

Venezuela: 3:45 p.m.

Argentina: 4:45 p.m..

Chile: 4:45 p.m.

Uruguay: 4:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12:45 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 3:45 p.m.

¿Cuándo y a qué hora juegan Portugal vs. Turquía?

Portugal vs. Turquía chocarán en duelo vibrante el jueves 24 de marzo. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 2:45 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio do Dragao, en Oporto.





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Portugal vs. Turquía?

El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports (610 y 1610) para Sudamérica, mientras que en España se puede ver en Cuatro. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe. En la plataforma móvil se puede seguir el partido en la app de DirecTV GO.

Portugal vs. Turquía: ¿dónde ver por TV la repesca de Europa?

Perú: DirecTV Sports

Sudamérica: DirecTV Sports

México: Sky Sports

Estados Unidos: TUDN

España: Cuatro





