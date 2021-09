Futbolistas sudamericanos podrán jugar en la fecha 4 de la Premier League sin restricciones | Fuente: Instagram

Los clubes de la Premier League podrán alinear a sus jugadores brasileños este fin de semana después de que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), junto a otras federaciones sudamericanas, retirara sus demandas de que la FIFA hiciese cumplir las reglas relacionadas con su no comparecencia en los partidos internacionales.

Según la agencia ‘PA’, Brasil, Chile, Paraguay y México acordaron renunciar a la regla que impide que los jugadores jueguen durante cinco días en sus ligas si no se presentan para el servicio internacional, después de extensas conversaciones entre la FIFA y las respectivas federaciones.

Los clubes de la Premier League tomaron la decisión colectiva de no liberar a los jugadores si viajaban a países de la 'lista roja', ya que se enfrentarían a 10 días de cuarentena a su regreso. Este viernes todavía no sabían si podrían presentar a algunos de sus jugadores más importantes en los partidos del fin de semana.

Todos habilitados en la Premier League

El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, que no sabía si podría contar con el brasileño Fred para el partido de este sábado contra el Newcastle, calificó la situación como una "farsa" y que hace "perder, perder, perder a todos: selecciones, jugadores y clubes".

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, que podría haberse quedado sin Gabriel Jesus y el portero Ederson para su choque en Leicester, y el del Chelsea, Thomas Tuchel, que estaba a punto de perder a Thiago Silva contra el Aston Villa, se hicieron eco de los sentimientos de Solskjaer.

Guardiola describió la situación como "una locura" y Tuchel afirmó que "no tiene sentido". "¿Tiene sentido para Brasil? No. ¿Tiene sentido para nosotros? No", afirmó.

El Liverpool podría haberse quedado sin Alisson y Fabinho contra el Leeds, que se enfrentó a la perdida de Raphinha. Sin embargo, el Everton esperaba poder alinear a Richarlison porque la federación brasileña no se había quejado específicamente de su ausencia.

Anteriormente Paraguay y México retiraron quejas similares, liberando al delantero de los Wolves, Raúl Jiménez, y al centrocampista del Newcastle, Miguel Almirón, respectivamente.

Irónicamente, los jugadores argentinos que viajaron al partido suspendido entre Brasil y Argentina no podrán jugar; Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, del Aston Villa, y Cristian Romero y Giovani Lo Celso, del Tottenham, están obligados a hacer una cuarentena en Croacia.

Europa Press



