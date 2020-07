Hugo Lloris explicó qué ocasionó su gresca con Heung-Min Son. | Fuente: ESPN 2

El último lunes Tottenham venció por 1-0 a Everton por la Premier League y el hecho más polémico del partido lo protagonizaron dos jugadores 'spurs' al término del primer tiempo: Hugo Lloris y Heung-Min Son.

Tanto el arquero francés como el delantero surcoreando tuvieron una tensa gresca al término del primer tiempo que, si no hubiera sido controlado por sus compañeros, estuvo cerca de irse a los golpes.

Al respecto, Hugo Lloris reveló qué fue lo que ocasionó su molestia en contra de su compañero: "Haber concedido una oportunidad de gol al rival segundos antes de que acabe el primer tiempo, porque no presionamos de la manera adecuada. Eso fue lo que me enfadó. Pero es parte del fútbol, no es un problema", afirmó Lloris en diálogo con el diario británico The Sun.

Asimismo, llamó a la calma del asunto y pidió que no se magnifique el hecho: "Lo que pasó entre 'Sonny' y yo es parte del fútbol, a veces. No es un problema", agregó el arquero de la selección francesa.

Cabe recordar que tras esta gresca a muchos les sorprendió que su entrenador, José Mourinho, la califique como "hermosa", luego de aceptar que él mismo les pidió que sus jugadores que sean exigentes unos con otros.