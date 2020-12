José Mourinho tuvo este emotivo gesto con un jugador de Tottenham que pasó navidad sin su familia | Fuente: AFP

Sin duda este año atípico ha alejado a muchos de sus familias en fechas festivas y un jugador de Tottenham no fue la excepción. Se trata del español Sergio Reguilón, quien recibió un particular y conmovedor regalo de José Mourinho, entrenador del equipo.

Según contó en mismo futbolista proveniente de Real Madrid, el entrenador portugués supo que él pasaría navidad lejos de sus familiares y decidió hacerle un obsequio el mismo día de navidad.

"Llegamos a entrenar el día 25 a las tres y tenía una caja en mi sitio. Lo abrí y era una cochinillo cocinado ya", contó Reqguilón en diálogo con diario AS.

"'Sé que estás solo en Navidad y así no tienes que cocinar la cena y cenas bien', me dijo. Tiene detalles que la gente no sabe en el día a día, pero para un futbolista que esté pendiente de cómo estás tú aparte del fútbol es muy importante", agregó el defensor de Tottenham.

Sin embargo, este no es el primer regalo que Mourinho le da al jugador español. Luego del triunfo de 2-0 ante Manchester City de Pep Guardiola, el propio entrenador portugués publicó en sus redes sociales el pago de una promesa que le hizo al futbolista.

"Una promesa es una 0promesa. Me costó 500 libras pero cumplo mis promesas Sergio Reguilón", escribió el entrenador junto a una fotografia de ambos junto a una pieza de jamón iberíco de alrededor de 600 dólares.

​