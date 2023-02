Jürgen Klopp ha ganado la Premier League en Liverpool. | Fuente: AFP | Fotógrafo: GLYN KIRK

Pronunciamiento desde Anfield. Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, explicó que no entiende cómo el Chelsea ha podido gastar tanto en este mercado europeo de enero, en el que los 'blues' se dejaron más de 350 millones de euros en fichar a ocho jugadores.

"No voy a decir nada sin la presencia de mi abogado", bromeó Jürgen Klopp en rueda de prensa, al comentar lo que gastó en Chelsea en las últimas semanas.

"No entiendo nada de este negocio", añadió ya en un tono más serio. "No entiendo qué se puede hacer o no qué no. Son grandes cifras y los jugadores son todos muy buenos. No entiendo cómo esto ha sido posible, pero no es mi trabajo explicarlo", apuntó respecto al Chelsea.



Chelsea, millonarios gastos y lo que opina Jürgen Klopp

Lo que dijo Jürgen Klopp respecto al Chelsea. | Fuente: SKY Sports

Mientras que la tienda 'blue' ha sido una gran agitadora del mercado invernal, el Liverpool solo ha fichado a Cody Gakpo por algo más de 50 millones de euros, pese a las urgencias que tiene el club, que está a diez puntos de los puestos de clasificación a la próxima edición de la Champions League.

De otro lado, el equipo que dirige Graham Potter, con el debut del argentino Enzo Fernández, no pasó de un empate 0-0 en casa ante el Fulham, en la apertura de la jornada 22 de la Premier League.

Con este punto, Chelsea arrebata provisionalmente el noveno puesto al Liverpool, pero con 30 puntos están todavía a nueve unidades de los puestos de clasificación a la próxima Liga de Campeones y a dos de su rival de la noche, que es sexto.

El elenco azul empezó en su once titular con sus dos recientes fichajes más costosos, Enzo Fernández y Mykhailo Mudryk, que tuvieron una primera parte completamente distinta.

Chelsea, con Enzo Fernández en cancha

El campeón mundial argentino, que llegó esta semana al club londinense desde el Benfica en una operación de 121,3 millones de euros, estuvo muy activo en esa primera parte, pero el jugador ucraniano fue cambiado en el descanso, después de haber estado mucho menos presente.

Enzo Fernández dio muestras de su enorme calidad y de lo que puede aportar al Chelsea, tanto en defensa como en ataque. (EFE/AFP)

