Pierre Aubameyang pertenece al Arsenal desde el 2018 | Fuente: Arsenal

Luego de su doblete el pasado 18 de enero en la Premier League ante Newcastle, Pierre Emerick Aubameyang era el señalado a comandar el repunte del Arsenal en la competición doméstica, sin embargo, fue baja en los dos partidos siguientes, entre los que estuvo la eliminación de la FA Cup a manos de Southampton.

Ya el entrenador Mikel Arteta había señalado que su ausencia se debía a “temas personales” e indicó que esperaba el equipo no sienta su falta. No obstante, fue el mismo gabonés quien contó a que se debió su situación, ya que no estaba lesionado.

El delantero no disputó los dos últimos encuentros del equipo por "razones personales" y ha sido este miércoles cuando reveló que la causa han sido los problemas de salud de su madre.

"Muchas gracias a todos por los mensajes y las llamadas en los últimos días. Mi madre ha atravesado unos problemas de salud y tenía que estar ahí con ella. Ya está mucho mejor y creo que volverá a casa esta noche. Estoy más que agradecido a los doctores y enfermeros por su ayuda a pasar esto", apuntó el atacante africano.

Pierre Aubameyang, que acumula ocho goles esta temporada con los ‘gunners’, podría estar disponible para jugar este sábado contra el Manchester United, en el duelo por la fecha 21 de la liga inglesa en Emirates Stadium.