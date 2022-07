Steven Gerrard dirigirá su segunda temporada en Aston Villa. | Fuente: AFP

Los equipos del Viejo Continente ultiman detalles para lo que será la temporada 2022-23. Aston Villa, de Steven Gerrard, se prepara para una nueva edición de la Premier League.

El objetivo del Aston Villa de Steven Gerrard para la nueva campaña es clara: tentar un puesto a la Europa League. Su equipo entrena a fondo y este miércoles la prensa inglesa da cuenta de las curiosas multas que le aplica a sus jugadores si es que alguno de ellos comenta una falta.

Y es que se filtró la lista de sanciones en el conjunto de Gerrard. La primera y más importante es la que se aplica a los futbolistas que lleguen tarde a los entrenamientos: los que la cometan tendrán que pagar 500 libras esterlinas (605 dólares aproximadamente).

La lista de multas en el Aston Villa de Steven Gerrard

Es más, también se da una si un jugador sale del entrenamiento sin permiso previo. Allí, tendrán que pagar 200 libras esterlinas por minuto.

Además, en el tradicional conjunto de la Premier League saben que los patrocinios y dar una buena imagen es más que clave. Por ello, sancionarán a los futbolistas que lleguen tarde a un aparición comercial.

Serán 250 libras las que los jugadores del Aston Villa tendrán que abonar a su propia institución por esto último. Todo ello se da con la venia del director técnico Steven Gerrard.

Además, se aplican otras en relación no llevar sandalias a la zona de duchas, estacionar en un espacio no permitido, no reportar al doctor sobre lesiones previo a las 10:00 a.m. o ser amonestado por un árbitro por protestas.

Lo que se le viene a Gerrard en Aston Villa

Por otra parte, el equipo que dirige el excrack del Liverpool y Los Angeles Galaxy viene de derrotar 4-0 al Walsall en partido amistoso.

El sábado 6 de agosto será su debut en la Premier League 2022-23: visitará al Bournemouth en el Vitality Stadium.

