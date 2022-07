Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United para negociar su salida | Fuente: Manchester United

Mientras los equipos van afinando sus planteles en las respectivas pretemporadas con los nuevos jugadores que ficharon, el caso de Cristiano Ronaldo sigue sin definirse. ‘CR7’ tiene un año más de contrato con Manchester United, pero desea salir del club. Así, su futuro podría decidirse en las próximas horas, después que el portugués y su agente Jorge Mendes se hayan desplazado este martes a la ciudad deportiva del elenco inglés para reunirse con el entrenador Erik ten Hag.

Manchester United realizó su gira de pretemporada en Tailandia y Australia, donde no estuvo presente Cristiano Ronaldo aduciendo motivos personales. Con el plantel reincorporado en Inglaterra, el delantero y Mendes se presentaron en la ciudad deportiva de Carrington al encuentro del Ten Hag.

Los rumores sobre el futuro de Cristiano Ronaldo no cesan tras la no clasificación del Manchester United para la próxima edición de la Champions League. Los ‘Red Devils’ jugarán este curso en la Europa League, razón por la que ‘CR7’ pidió tres semanas atrás que se considere su venta ante una oferta concreta.

¿Cristiano Ronaldo se va del Manchester United?

Cristiano Ronaldo entrena de manera personal mientras define su futuro | Fuente: Instagram

La no presencia de Manchester United en la Champions League, torneo de preferencia del luso donde es el máximo goleador histórico, impulsa su deseo de dejar Old Trafford. No obstante, desde que Erik ten Hag llegó al club dijo tener a Cristiano Ronaldo en sus “planes” y que "no está en venta".

El portugués había regresado a los ‘Red Devils’ para la temporada anterior procedente de la Juventus, pero su primer año en el club no fue como se esperaba en cuanto al rendimiento del equipo. Por el lado personal fue el máximo goleador de la plantilla y también formó parte del once ideal de la Premier League.

Cristiano Ronaldo entró en el once ideal de la temporada de la Premier League | Fuente: Instagram

¿Qué clubes quieren fichar a Cristiano Ronaldo?

Erik ten Hag espera convencer a Cristiano Ronaldo quedarse, algo que también espera lograr el éxtécnico Alex Fergurson quien acudió al encuentro en Carrington. En tanto, el luso ve sus opciones en un mercado complicado, pues su plan es llegar a un club que pelee por la Champions League.

Las chances de Cristiano, de 37 años, apuntan al Chelsea y Bayern Munich. A los equipos que se le relacionó se suma también el interés del Atlético de Madrid. Según ‘Marca’, Diego Simeone le quiere, pero no sería una operación sencilla desde el punto de vista económico. La alternativa pasaría por la reducción salarial y la salida de algunos jugadores, sin embargo, pesa también la relación de ‘CR7’ por su pasado en el Real Madrid.





