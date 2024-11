Escándalo en la Premier League: suspenden a árbitro que fue grabado insultando a Jürgen Klopp

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El colegio de árbitros de la Premier League (PGMOL, por sus siglas en inglés) ha suspendido a uno de sus miembros por aparecer en un vídeo insultando al exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp.

El video, del cual se desconoce la fecha y que muestra al árbitro de Premier League David Coote insultando a Klopp, está siendo investigado por la competición inglesa y en él se puede ver al colegiado, junto a otra persona, insultando al que fue técnico de los 'Reds' hasta el verano pasado.

"Es un g***, un absoluto g***. Además de lo que me hizo en un partido contra el Burnley durante la pandemia, me acusó de mentir. No tengo interés en hablar con alguien tan jodidamente arrogante. Haré todo lo posible por no hablar con él, alemán g***, joder", dijo Coote en el vídeo, que ha circulado en redes sociales desde el domingo.

David coote ladies and gentlemen pic.twitter.com/WDHc36a7Mn — Josh (@Josh97LFC) November 11, 2024

El compañero de Coote en el vídeo añade: "Para resumir, Klopp es un g***, en Liverpool son unos capullos y les odiamos".

En otra grabación, Coote pide que el otro vídeo no se comparta. "No puede ir a ningún sitio, en serio", dice, a lo que su compañero añade: "Es un árbitro de la Premier League, no arruinemos su carrera".

Ofició al Liverpool ante Aston Villa

Coote arbitró este sábado la victoria del Liverpool por 2-0 ante el Aston Villa, en la que precisamente los de Birmingham acabaron muy enfadados porque no se pitó un posible penalti sobre Pau Torres con 1-0 en el marcador.

"David Coote ha sido suspendido con efecto inmediato, pendiente de una investigación completa", dijo el PGMOL en un comunicado.

(Con información de EFE)