Moise Kean, delantero del Everton. | Fuente: ESPN

Manchester United vs. Everton se enfrentaron este domingo por la fecha 17 de la Premier League. El empate 1-1 en casa sorprendió a los hinchas 'Red Devils', pero hubo otro detalle que no pasó desapercibido: el jugador que entró y salió a los 18 minutos.

El protagonista fue Moise Kean. A los 70', cuando el marcador iba 1-0 a favor de la visita, el entrenador del Everton, Duncan Ferguson, decidió que el delantero ingresaría por el volante brasileño Bernard. La intención del DT era clara: no renunciar a ampliar la ventaja.

Sin embargo, no funcionó. A los 77', Mason Greenwood marcó a favor del local y, apenas 10 minutos después, Ferguson creyó conveniente sacar al italiano Kean por otro atacante, el nigeriano Oumar Niasse. Al notar que dejaría la cancha, el delantero de 19 años no pudo evitar la sorpresa. Además, al salir, no solo no miró al DT, sino que además se fue directamente a los vestuarios.

Mosie Kean fue cambiado 18 minutos después de haber ingresado. | Fuente: ESPN

Si bien su rendimiento en la cancha no fue bueno, el entrenador alegó otro motivo. "No tuvo que ver con su performance. Yo necesitaba hacer un cambio para matar un poco de tiempo. Tengo muchos atacantes en la banca de suplentes, no fue nada en su contra", dijo a ras de cancha, en entrevista con SkySports.

Lo concreto es, más allá de la explicación, las estadísticas no estuvieron del lado de Moise Kean: tocó nueve vecees la pelota, solo uno de sus cuatro pases fue correcto,le cobraron tres faltas y perdió todas las divididas aéreas. Todo hace indicar que en el próximo mercado de pases dejará el Everton.